東北季風一波波 氣象局：這天起全台連下4天雨

中央氣象局預報員葉致均表示，今明兩天受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北東側、東半部地區都有降雨機會，宜蘭、花蓮地區可能有較大雨勢發生，周二白天東北季風稍微減弱，剩下東半部地區跟各地山區有雨。但緊接著周二晚上就有新一波東北季風帶來水氣，直到周五以前全台都有雨，中部以北、東北部雨勢較大且持續，北部高溫也會下降至24、25度。

葉致均表示，周二晚上又有另一波東北季風南下影響台灣天氣，水氣偏多，周二晚上到周五全台都有降雨情形，尤其中部以北、東北部降雨較為持續且偏大，其他地方也都有雨勢。