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東北季風一波波 氣象局：這天起全台連下4天雨

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
周二晚上新一波東北季風帶來水氣，直到周五以前全台都有雨。本報資料照片
周二晚上新一波東北季風帶來水氣，直到周五以前全台都有雨。本報資料照片

中央氣象局預報員葉致均表示，今明兩天受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北東側、東半部地區都有降雨機會，宜蘭、花蓮地區可能有較大雨勢發生，周二白天東北季風稍微減弱，剩下東半部地區跟各地山區有雨。但緊接著周二晚上就有新一波東北季風帶來水氣，直到周五以前全台都有雨，中部以北、東北部雨勢較大且持續，北部高溫也會下降至24、25度。

葉致均表示，周二晚上又有另一波東北季風南下影響台灣天氣，水氣偏多，周二晚上到周五全台都有降雨情形，尤其中部以北、東北部降雨較為持續且偏大，其他地方也都有雨勢。

葉致均說，這兩波東北季風的冷空氣不強，低溫上沒有太大改變，各地大約都在21至23度左右；北台灣高溫變化比較明顯，今明兩天25、26度，22日甚至可到27、28度，但當天晚上另一波東北季風南下，高溫就會剩下24、25度，其他地區高溫起伏不大，花東約26至28度，中南部30、31度，但降雨時高溫會略降。

這兩波東北季風的冷空氣不強，低溫上沒有太大改變，各地大約都在21至23度左右；未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
這兩波東北季風的冷空氣不強，低溫上沒有太大改變，各地大約都在21至23度左右；未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
周二晚上又有另一波東北季風南下影響台灣天氣，水氣偏多，周二晚上到周五全台都有降雨情形，未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
周二晚上又有另一波東北季風南下影響台灣天氣，水氣偏多，周二晚上到周五全台都有降雨情形，未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
今天基隆北海岸、大台北東側、東半部地區都有降雨機會，宜蘭、花蓮地區可能有較大雨勢發生。圖／氣象局提供
今天基隆北海岸、大台北東側、東半部地區都有降雨機會，宜蘭、花蓮地區可能有較大雨勢發生。圖／氣象局提供

東北季風 天氣動態

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