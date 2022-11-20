聽新聞
test
0:00 / 0:00
東北季風一波波 氣象局：這天起全台連下4天雨
中央氣象局預報員葉致均表示，今明兩天受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北東側、東半部地區都有降雨機會，宜蘭、花蓮地區可能有較大雨勢發生，周二白天東北季風稍微減弱，剩下東半部地區跟各地山區有雨。但緊接著周二晚上就有新一波東北季風帶來水氣，直到周五以前全台都有雨，中部以北、東北部雨勢較大且持續，北部高溫也會下降至24、25度。
葉致均表示，周二晚上又有另一波東北季風南下影響台灣天氣，水氣偏多，周二晚上到周五全台都有降雨情形，尤其中部以北、東北部降雨較為持續且偏大，其他地方也都有雨勢。
葉致均說，這兩波東北季風的冷空氣不強，低溫上沒有太大改變，各地大約都在21至23度左右；北台灣高溫變化比較明顯，今明兩天25、26度，22日甚至可到27、28度，但當天晚上另一波東北季風南下，高溫就會剩下24、25度，其他地區高溫起伏不大，花東約26至28度，中南部30、31度，但降雨時高溫會略降。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言