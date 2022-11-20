宜蘭外海5.1地震 半個台灣有感 氣象局：今天可能有規模3餘震

今天上午9時49分台灣東部外海發生芮氏規模5.1地震，最大震度宜蘭市、新北市雙溪3級，北台灣搖晃有感，中央氣象局地震中心表示，此次屬於隱沒帶地震，今天可能有規模3餘震出現，但數量不會太多，民眾不用過度擔心。

氣象局地震中心課長趙曉玲表示，今天稍早靠近宜蘭外海地區的東部海域，發生芮氏規模5.1地震，深度約68.6公里，造成「半個台灣有感」，該地區的地震特性分成淺層地震跟深層地震，淺層地震是因為沖繩海槽擴張，深層地震則是因為板塊隱沒，此次地震研判屬於隱沒帶地震。

趙曉玲表示，根據過去經案，隱沒帶地震後續的餘震不會太多，估計一天內還有規模3左右的地震發生，但數量不會太多，民眾不用過於恐慌。