參考日本大宮鐵道博物館 苗栗火車頭園區明年完工開放

台鐵局民國92年在苗栗火車站南側設立苗栗鐵路機車展示場，以簡易遮雨棚架保存各式老火車頭，108年行政院指示客委會編列預算，由營建署打造苗栗火車頭園區，擴大火車展示規模，並結合台鐵周邊廢棄宿舍群，第一期工程已進入驗收階段，預計112年園區全部完工，正式啟用開放。

台鐵局表示，資產開發中心配合營建署驗收進度，規畫園區經營並辦理招商，已順利與經營夥伴簽約，將以「整體規畫、分段點交」方式，進行第一階段場域交付，面積共約1300坪，內含630坪商業空間，設有願景館、鐵道文史說明陳列、特色餐廳、景館塔、以及由在地工藝家駐點推廣的鐵道文創商品、亮點連鎖品牌、新創商品、運用苗栗在地食材的特色客家美食及烘焙咖啡。

台鐵局表示，預計明年交付面積更將達到4500坪，包括將建置公共藝術、動態轉車盤展示館、室內主展館、室外展示區、鐵道文化體驗室、以及十餘輛珍藏展示火車。園區將參考日本大宮鐵道博物館，打造為融合鐵道文化元素與在地特色的親子共遊體驗，成為苗栗新興旅遊亮點。

台鐵局長杜微表示，肯定同仁對活化台鐵文化資產的努力，也看到台鐵公司化後能再增加一項很好的開發來源，除園區建設外，台鐵局也正全力收集並整修展示火車及文物，將來展區會有定期更新展品的規畫，讓大家耳目一新。