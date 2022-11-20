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上午9時49分宜蘭外海規模5.1地震 最大震度宜蘭新北3級
中央氣象局發布地震報告，今天上午9時49分，在宜蘭縣政府東南東方22.4公里處（台灣東部海域），發生芮氏規模5.1地震，地震深度68.6公里。
各地震度級：宜蘭縣地區最大震度3級、新北市地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度2級、台北市地區最大震度2級、桃園市地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度2級、新竹市地區最大震度2級、基隆市地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級。
中央氣象局長鄭明典、天氣風險公司總經理彭啟明也在個人臉書發表地震文。網友紛紛留言「很不尋常！1個小上下，接續1個大上下」、「很特別的搖晃感，像是極近距離感受火車或地鐵通過的震動」、「這次超抖的」、「貓咪嚇到衝很快」。
該起地震先是上下抖動，接著左右搖晃，不少民眾受到驚嚇。網友在「udn.com 聯合新聞網」臉書粉專留言表示，「桃園晃好大，這次國家地震警報異常安靜」、「不講武德的地震，突然搖一下超大，嚇誰啊」、「新莊搖搖搖，一開始超大」、「台北很大力！小孩吃飯都咬到舌頭，我腰都閃了一下」、「新店很明顯用力的晃了一下，嚇一大跳，沒有警報」。
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