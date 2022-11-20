【重磅快評】新海研一號研究船又鬧新聞了

下水剛兩年、還算新船的「新海研一號」海洋研究船又有新聞了！上次是九月在台灣東部外海作業時遭日本船干擾，雙方對峙數小時；這次新聞大多了，新海研在菲律賓外海失去動力，漂流幾天後被拖回高雄港整修；為什麼失去動力？不清楚；一說還是新船，操作還在磨合。不過這次嚴重多了，船隻嚴重傾斜，有觸礁危險；船上人員穿上救生衣準備應對。

新海研前年七月下水，總噸位二二〇〇噸，是最大一艘海研船；船隻是科技部委請台船建造，之後交台大海洋所使用維護，造價達六億台幣，若加上配置的儀器，可能超過十億元；這趟海上漂流船隻受損如何？還待進一步了解。新海研是準備汰換船齡超過三十年的老海研。

由於失去動力，這幾天海象又差，船隻一度傾斜達四十五度，據說船上儀器都倒了，文件、設備在船上到處飄移，還有船員在船隻飄盪時受傷；新海研拖回高雄港還是沒有動力，船體沒太大損壞，但儀器可能受損不輕。據瞭解新海研的科學家說，新海研出事應不意外，推論是船舶的動力系統與船舶重量不匹配，海象惡劣時出狀況不意外。

新海研是台船設計承造，是否有當？須由船舶專家再檢視；但讓人不解的是，新海研是去年「船舶獎」得主，這個獎據說競爭很激烈，評審委員都是這領域專家，對照新海研竟然失去動力、海上漂流，究竟發生什麼事？還是後來裝的儀器破壞原結構？或者獎是內定？

失去動力對海洋研究有多大影響？拖延既定研究時程是一定的；若是嚴重到無法修復問題就大了；新海研科技部建案、走行政程序花了兩年，台船承造又是兩年，加上儀器採購，如果這程序要再走一次，交船後還要裝儀器、磨合，恐怕海洋研究要拖延不算短的時間。

兩年前蔡總統主持新海研的交船儀式，對這艘研究船提出許多期許，似乎新海研能帶領台灣成為海洋研究大國；對照如今泊靠在高雄港的新海研，究竟出了什麼問題？