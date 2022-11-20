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【重磅快評】新海研一號研究船又鬧新聞了

聯合報／ 主筆室
國立台灣大學研究船新海研一號近日傳出在菲律賓西北部外海失去動力，在海上漂流近兩天。圖／台船提供
國立台灣大學研究船新海研一號近日傳出在菲律賓西北部外海失去動力，在海上漂流近兩天。圖／台船提供

下水剛兩年、還算新船的「新海研一號」海洋研究船又有新聞了！上次是九月在台灣東部外海作業時遭日本船干擾，雙方對峙數小時；這次新聞大多了，新海研在菲律賓外海失去動力，漂流幾天後被拖回高雄港整修；為什麼失去動力？不清楚；一說還是新船，操作還在磨合。不過這次嚴重多了，船隻嚴重傾斜，有觸礁危險；船上人員穿上救生衣準備應對。

新海研前年七月下水，總噸位二二〇〇噸，是最大一艘海研船；船隻是科技部委請台船建造，之後交台大海洋所使用維護，造價達六億台幣，若加上配置的儀器，可能超過十億元；這趟海上漂流船隻受損如何？還待進一步了解。新海研是準備汰換船齡超過三十年的老海研。

由於失去動力，這幾天海象又差，船隻一度傾斜達四十五度，據說船上儀器都倒了，文件、設備在船上到處飄移，還有船員在船隻飄盪時受傷；新海研拖回高雄港還是沒有動力，船體沒太大損壞，但儀器可能受損不輕。據瞭解新海研的科學家說，新海研出事應不意外，推論是船舶的動力系統與船舶重量不匹配，海象惡劣時出狀況不意外。

新海研是台船設計承造，是否有當？須由船舶專家再檢視；但讓人不解的是，新海研是去年「船舶獎」得主，這個獎據說競爭很激烈，評審委員都是這領域專家，對照新海研竟然失去動力、海上漂流，究竟發生什麼事？還是後來裝的儀器破壞原結構？或者獎是內定？

失去動力對海洋研究有多大影響？拖延既定研究時程是一定的；若是嚴重到無法修復問題就大了；新海研科技部建案、走行政程序花了兩年，台船承造又是兩年，加上儀器採購，如果這程序要再走一次，交船後還要裝儀器、磨合，恐怕海洋研究要拖延不算短的時間。

兩年前蔡總統主持新海研的交船儀式，對這艘研究船提出許多期許，似乎新海研能帶領台灣成為海洋研究大國；對照如今泊靠在高雄港的新海研，究竟出了什麼問題？

高雄港 海上漂流 海象

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