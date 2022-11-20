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台南濃霧 吳德榮：周三起3天注意較大雨勢
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天微弱東北風影響，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨。西半部仍為晴時多雲的天氣，中南部清晨易有局部霧，南部空品仍不佳。
中央氣象局發布濃霧特報，今天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨中南部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，台南市已出現能見度不足200公尺的現象。
他說，北台灣稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。北部19至26度，中部19至32度，南部20至33，東部20至29度。周二東北風減弱，白天為空檔，各地氣溫升；晚起水氣漸增、天氣漸轉變。
吳德榮說，周三起至周五鋒面南下併南方水氣，影響範圍大，並有較大雨勢；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬並不完全一致，顯示有不確定性，應持續觀察。
她說，周六受東北季風影響，迎風偶雨、背風晴，氣溫略升。
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