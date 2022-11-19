好天氣沒了！明起北部轉涼、東北部開始下雨 到這天雨勢才趨緩

東北部、大台北地區民眾，得跟艷陽高照的好天氣告別了。中央氣象局指出，明天起東北季風略微增強，北部及東北部天氣稍轉涼，溫度更降至24、25度左右，局部降雨，尤以東北部雨勢明顯且持續。其他地區天氣變化則不大，仍是27到31度的偏熱天氣。

中央氣象局預報員張承傳說，明後天（20日、21日）起東北季風略為增強，北部及東北部天氣稍轉涼，東北部、大台北地區氣溫約24、25度，同時水氣、雲量也稍增多，偶爾有局部降雨，其中東北部降雨較明顯、持續，有較大雨勢發生的機率，其他地區天氣變化不大，仍為多雲到晴、溫暖偏熱。

張承傳指出，雖然下周二東北季風減弱、南方雲系北移，北台灣氣溫將明顯回溫，降雨也會減少，只剩東半部、西半部山區會有局部降雨，但下周三起，天氣又會明顯變化，隨著東北季風再增強，屆時全台各地雨量都會增多，北台灣氣候濕涼，氣溫約24度，中南部也將將至30度以下，下周六雨勢才會趨緩。