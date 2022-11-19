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台南北門HARU洋香瓜節登場 民眾體驗濱海農漁自然生態
台南北門HARU品牌洋香瓜產業文化活動今天在北門水晶教堂園區登場。市府農業局推薦知名打卡景點水晶教堂園區；活動結合優質農漁特產及景點，希望遊客能體驗北門豐富的濱海自然生態及農產資源。
農業局長李建裕表示，台南市洋香瓜種植面積約1063公頃，全台第一，北門區種植面積約96公頃是主要產區之一。北門洋香瓜多種植於錦湖地區，為八掌溪及急水溪與台灣海峽交會，而形成的鹽地土質，培育的洋香瓜果肉厚實、滋味濃郁。
北門區農會以「HARU」作為洋香瓜品牌推廣，並辦理洋香瓜評鑑，今年特別邀請農業改良場、農業試驗所、農業局及嘉義大學等多位評審品評選拔。活動還有特別的HARU洋香瓜虱目魚柳潛水堡，結合南市獨特的農漁特產，歡迎民眾體驗別出心裁的洋香瓜吃法。
農業局表示，活動還規畫北門食農體驗營，帶領遊客至洋香瓜園區解說導覽，親自體驗採收樂趣，活動現場也有在地青農展售市集，民眾於市集中消費滿額，還可參加製作洋香瓜托特袋DIY活動。
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