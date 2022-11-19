板橋林園繽紛光廊 打造網美打卡點

新北市板橋區國定古蹟林本源園邸，搭配歡樂耶誕城活動推出「繽紛光廊」，即日起至明年1月2日每晚5時30分至9時，門口廣場展覽光影神話故事，帶領民眾穿越時空駐足瑤池仙境。繽紛光廊同步點燈，浪漫燈海照亮古蹟廊道。文化局表示，閃耀的神話林園光環境展演，是網美級打卡熱點。

新北市板橋區林本源園邸是台灣最完整的園林建築，即日起至明年1月2日，每晚5時30分至9時，林園門口廣場展覽光影神話故事，帶領民眾穿越時空駐足瑤池仙境，觀賞西王母與周穆王的千年愛情故事。繽紛光廊浪漫燈海照亮古蹟廊道，並可一次飽覽方圓2公里的文化、科技、藝術與展覽，隨行留影一日體驗城市活力與韻味。

新北市文化局長龔雅雯表示，板橋府中位於新北美學廊帶，城市品牌府中雙城，以林家花園為首的古城歷史區及四鐵共構新板特區，新舊交融樹立府中雙城城市品牌。