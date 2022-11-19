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板橋林園繽紛光廊 打造網美打卡點
新北市板橋區國定古蹟林本源園邸，搭配歡樂耶誕城活動推出「繽紛光廊」，即日起至明年1月2日每晚5時30分至9時，門口廣場展覽光影神話故事，帶領民眾穿越時空駐足瑤池仙境。繽紛光廊同步點燈，浪漫燈海照亮古蹟廊道。文化局表示，閃耀的神話林園光環境展演，是網美級打卡熱點。
新北市板橋區林本源園邸是台灣最完整的園林建築，即日起至明年1月2日，每晚5時30分至9時，林園門口廣場展覽光影神話故事，帶領民眾穿越時空駐足瑤池仙境，觀賞西王母與周穆王的千年愛情故事。繽紛光廊浪漫燈海照亮古蹟廊道，並可一次飽覽方圓2公里的文化、科技、藝術與展覽，隨行留影一日體驗城市活力與韻味。
新北市文化局長龔雅雯表示，板橋府中位於新北美學廊帶，城市品牌府中雙城，以林家花園為首的古城歷史區及四鐵共構新板特區，新舊交融樹立府中雙城城市品牌。
文化局表示，府中周邊交通便利是清閒漫遊最佳景點，除國定古蹟林本源園邸，文化局各館舍持續推出藝文體驗活動，府中15「大時代」11週年館慶主題系列影片與「435藝術聚落藝術家年度展覽」遙相呼應，搭配文昌街24巷文青咖啡廳、湳雅夜市美食聖地，參訪藝文活動可一併深入認識府中雙城迷人面貌。
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