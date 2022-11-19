高醫3度獲JCI國際醫院品質世界級認證 台灣醫界榮耀

高雄醫學大學附設中和紀念醫院通過JCI（Joint Commission International）國際醫院品質權威評鑑認證機構評鑑，第3度獲世界級認證，也是國內第一家通過最新第7版條文及全視訊評鑑的醫學中心。

JCI有來自5個國家的評審委員，11月7至12日針對高醫臨床醫療、護理照護及行政管理等，透過全視訊方式進行評鑑，透過視訊鏡頭嚴謹稽核各部門，也隨機訪視。總結會議上，對高醫團隊持續追求高品質的病人照顧與醫療品質，讚譽有加。

高醫院長鍾飲文說，過去2年多受疫情影響，高醫堅守醫療崗位戰戰兢兢，隨時動式調整政策嚴陣以待，並築起防疫網，也與國際醫療品質同步精進，提供確保病人安全的就醫環境。