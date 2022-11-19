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雲林首批高麗菜啟航新加坡 開啟今年外銷第一單

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府透過貿易商外銷今年首批高麗菜等蔬菜至新加坡。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府透過貿易商外銷今年首批高麗菜等蔬菜至新加坡。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣政府透過貿易商協助外銷今年首批高麗菜新加坡，農業處表示，除紮穩高麗菜成為星國超市通路常態品項，此次也出口紅蘿蔔等蔬菜，將會持續搶攻他國通路訂單，開拓雲林農特產品能見度。

農業處表示，雲林縣生產多項優質生鮮蔬果及農漁畜產品，農業產值達854億元，居全國第一，也長期供應全台三分之一以上蔬菜，不過除了穩固內銷市場，縣府也積極找尋外銷機會。

農業處說，縣府長期和宜捷威公司合作外銷，累計多次經驗，至今已出口雲林縣蔬果逾187公噸；現已進入高麗菜及柑橘產期，此次以運銷高麗菜、紅蘿蔔等蔬菜品項為主，共計3.7公噸，已封櫃啟航運至新加坡等地超市通路，接續還會接洽時令蔬果的外銷訂單，為國際市場提供新鮮農產。

雲林縣政府透過貿易商外銷今年首批高麗菜等蔬菜至新加坡。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府透過貿易商外銷今年首批高麗菜等蔬菜至新加坡。記者陳苡葳／翻攝

雲林 高麗菜 新加坡

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