雲林首批高麗菜啟航新加坡 開啟今年外銷第一單

雲林縣政府透過貿易商協助外銷今年首批高麗菜至新加坡，農業處表示，除紮穩高麗菜成為星國超市通路常態品項，此次也出口紅蘿蔔等蔬菜，將會持續搶攻他國通路訂單，開拓雲林農特產品能見度。

農業處表示，雲林縣生產多項優質生鮮蔬果及農漁畜產品，農業產值達854億元，居全國第一，也長期供應全台三分之一以上蔬菜，不過除了穩固內銷市場，縣府也積極找尋外銷機會。