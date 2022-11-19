國際技能競賽尾聲 台灣隊「集創三帥」勇奪金牌

2022第46屆國際技能競賽（WorldSkills Competition 2022 Special Edition）今年9月起在歐、美、亞洲15個國家陸續展開，共辦理62項職類，計有57國家、地區逾1000名技能好手競技。隨著比賽進入尾聲，勞動部表示，本屆國際賽我國派出57位國手參加50項職類競賽，截至11月18日止已累計5金、13銀、5銅、16優勝，成績斐然，更超越上屆比賽成績。

勞動部表示，本屆賽事中，我國首次參賽的職類計包括行動應用開發、展示設計、網路安全、機器人系統整合、數位建設BIM、旅館接待等6項，雖無歷屆國手可傳承競賽經驗，參賽國手仍憑藉長期累積的扎實訓練、沉著的臨場反應及不畏困難的精神，與各國好手同場競技切磋。其中行動應用開發、網路安全、機器人系統整合、數位建設BIM等4職類均獲銀牌殊榮，旅館接待獲優勝。

國際賽唯一3人一組的競賽職類為集體創作，國手張建雄、洪慶桐、施茗翔號稱「集創三帥」。勞動部說，集創三帥在年齡上最多相差7歲，對於講求默契、配合度的集體創作來說是一大考驗，有著共同的目標3人，卻在培訓中一拍即合，分別負責流程設計、加工製造、電路設計製作，最後集創三帥更勇奪金牌，也是我國自參賽以來首次於集體創作職類奪得金牌。

勞動部指出，本屆國際賽我國累計獲獎數已超越上屆的5金、5銀、5銅、23優勝，本屆國際賽已接近尾聲，最後一梯次的電氣裝配、工業控制、砌磚等3職類將於24日至26日在奧地利舉辦，邀請大家繼續為國手們加油打氣。