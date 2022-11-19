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太魯閣國家公園小錐麓步道東段開放 生態豐富、景觀絕美

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段即日起開放，步道入口位於砂卡礑隧道東口。圖／太魯閣提供
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段即日起開放，步道入口位於砂卡礑隧道東口。圖／太魯閣提供

太魯閣國家公園內小錐麓步道東段近日開放，連通西段，全長約1公里，從太魯閣台地可直通砂卡礑步道，沿途生態豐富，還會穿越一片大理岩斷崖，可欣賞壯闊峽谷景觀並遠眺立霧溪出海，景色多變，也有豐富生態。

太魯閣國家公園管理處表示，小錐麓步道鄰近太魯閣遊客中心，有著蔥鬱的低海拔闊葉植物相及自然原始疊石階梯，原是太魯閣族人行走太魯閣台地到砂卡礑間的小徑，因地形與錐麓古道相似而得名。

5年前600公尺長的西段開通，因遊客要前往必須先通過300公尺長的砂卡礑隧道，太管處決定整修450公尺長的東段給遊客更好體驗，近日開放。步道入口位於砂卡礑隧道東口，遊客可將車輛停放在太魯閣遊客中心後，從太魯閣台地出發，依循指示牌穿越斑馬線後，沿左側人行道即進入小錐麓步道。

太管處表示，相較西段，東段路線屬挑戰型，地形變化豐富，進入後走棧道階梯，隨地勢上升後視野逐漸開闊，向東可遠眺太魯閣牌坊及立霧溪出海口，往西看則是立霧溪曲流與砂卡礑紅橋。走到300公尺處桁架橋觀景平台後，一路往下緊鄰岩壁有陡降之字形階梯，沿途景觀絕美，除台灣獼猴外，還常觀察到台灣青山蝸牛、台灣盾蝸牛、太魯閣高腰蝸牛等原生種蝸牛。

小錐麓步道在東段開通後，全長約1050公尺，一般步行時間約30公分，即抵達砂卡礑步道入口。

太管處提醒，因峽谷地形，小錐麓步道路幅受限，規畫以單向通行方式確保動線順暢，請遊客行走時由東向西單向進行，為確保安全，建議長者、孩童與體能不佳的遊客避免進入。

太魯閣國家公園內小錐麓步道東段即日起開放，沿途景色絕美。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段即日起開放，沿途景色絕美。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段即日起開放，沿途生態豐富，常可觀察到台灣青山蝸牛等原生種蝸牛。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段即日起開放，沿途生態豐富，常可觀察到台灣青山蝸牛等原生種蝸牛。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段即日起開放，沿途景色絕美，可欣賞立霧溪曲流。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段即日起開放，沿途景色絕美，可欣賞立霧溪曲流。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段開放，走到300公尺處桁架橋觀景平台後是陡降型階梯。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段開放，走到300公尺處桁架橋觀景平台後是陡降型階梯。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段即日起開放，沿途景色絕美。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內小錐麓步道東段即日起開放，沿途景色絕美。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 人行道 台灣獼猴

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