聽新聞
test
0:00 / 0:00

明天北部轉涼 東北部較大雨勢 投票日各地局部短暫雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東北部地區有局部短暫雨，並有局部大雨發生的機率，大台北山區、東部及東南部地區亦有零星短暫雨。本報資料照片
今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東北部地區有局部短暫雨，並有局部大雨發生的機率，大台北山區、東部及東南部地區亦有零星短暫雨。本報資料照片

中央氣象局說，今天各地及澎湖金門馬祖大多為多雲到晴，東北部地區有局部短暫雨，並有局部大雨發生的機率，大台北山區、東部及東南部地區亦有零星短暫雨。

明天、下周一東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北及東部、東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今天夜間至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；明天桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度。

下周二至下周五東北季風影響及南方雲系北移，水氣明顯增多，各地雲量增多、降雨機率也增加，都有局部短暫雨的機會。

11月26日投票日當天，東北季風逐漸減弱，但南方雲系持續影響，各地仍有局部短暫雨，27日水氣逐漸減少，西半部地區為短暫雨後多雲，東半部地區有局部短暫雨，28日各地逐漸恢復多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

馬祖 金門 澎湖 氣象局 東北季風

延伸閱讀

晴時多雲 中南部留意空氣品質 明天宜花慎防較大雨勢

一張圖看天氣！ 北部3階段變化 陰雨連下3天「這日」才轉晴

好天氣掰了！明午後變天降溫入夜有雨 放晴時間曝光

熱帶性低氣壓有發展成颱趨勢 距離台灣遙遠無影響

相關新聞

好天氣沒了！明起北部轉涼、東北部開始下雨 到這天雨勢才趨緩

東北部、大台北地區民眾，得跟艷陽高照的好天氣告別了。中央氣象局指出，明天起東北季風略微增強，北部及東北部天氣稍轉涼，溫度...

維也納歌劇精華慈善音樂會 24日衛武營盛大登場

由以慈善公益爲宗旨的「高雄市關心人道援助學會」及「高藝苑樂集團」共同主辦，《原聲風情․維也納歌劇精華》慈善音樂會，將於下...

停電之都／高雄電網老舊又分布複雜 台電人：只能壞到哪修到哪

高雄市頻頻無預警停電，不但民眾抱怨連連，也引發藍綠候選人政治攻防。資深台電員工指出，市區電力線路不論高架還是下地都各有缺點，要改要換都是一筆大錢，這幾年還加進來綠電併入電網，考驗真的很多，目前看老舊線路的問題真是無解，只能壞到哪裡、修到哪裡。

睽違2年竹縣烏魚節重磅回歸 「烏金」產值上看1億元

新竹縣盛產烏魚，今年預估產量達10萬尾，「烏金」產值高達1億元。新竹區漁會睽違2年舉辦新竹縣烏魚節，今天在竹北市拔仔窟魚...

美濃明星農產喜迎收成 白玉蘿蔔還有好豆季正式開跑

一年一度的美濃白玉蘿蔔認股，自認股以來經過45日，今日正式開放採收，透過股東會號召民眾參與蘿蔔、毛豆採收體驗，今已邁入第...

停電之都／高雄停電成日常 台電稱有改善 學者批黑數被掩蓋

高雄市今年跳電、停電頻傳，成了市長選舉交鋒話題，國民黨台北市前市議員羅智強南下為同黨市長候選人柯志恩站台時，諷高雄已成「停電首都」。台電統計，今年1至9月高雄市有894件停電，與2017年同期1894件相比，減少逾五成，反駁「停電情況有改善」；但學者直指台電修改停電的定義，才讓停電的黑數被掩蓋了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。