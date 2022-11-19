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明天北部轉涼 東北部較大雨勢 投票日各地局部短暫雨
中央氣象局說，今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東北部地區有局部短暫雨，並有局部大雨發生的機率，大台北山區、東部及東南部地區亦有零星短暫雨。
明天、下周一東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北及東部、東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
今天夜間至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；明天桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度。
下周二至下周五東北季風影響及南方雲系北移，水氣明顯增多，各地雲量增多、降雨機率也增加，都有局部短暫雨的機會。
11月26日投票日當天，東北季風逐漸減弱，但南方雲系持續影響，各地仍有局部短暫雨，27日水氣逐漸減少，西半部地區為短暫雨後多雲，東半部地區有局部短暫雨，28日各地逐漸恢復多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。
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