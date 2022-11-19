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晴時多雲 中南部留意空氣品質 明天宜花慎防較大雨勢

聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
今天仍然是稍偏弱的東北風環境，基隆北海岸、北宜交界山區及宜蘭、花蓮一帶仍然有較多雲量及局部短暫雨機會，西半部地區仍維持偏乾穩定的大氣環境，天氣普遍晴時多雲。本報資料照片
今天仍然是稍偏弱的東北風環境，基隆北海岸、北宜交界山區及宜蘭、花蓮一帶仍然有較多雲量及局部短暫雨機會，西半部地區仍維持偏乾穩定的大氣環境，天氣普遍晴時多雲。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天的大氣環境跟昨天相似，仍然是稍偏弱的東北風環境，迎風面的基隆北海岸、北宜交界山區及宜蘭、花蓮一帶仍然有較多雲量及局部短暫雨機會，其中宜蘭南澳鄉昨天單點已有超過200毫米的雨量，今天仍然要留意可能有局部較大雨勢。

相對來說，背風側的西半部地區仍維持偏乾穩定的大氣環境，天氣普遍晴時多雲，只有早晚時段在局部沿海或空曠地區有低雲或霧影響能見度。

另外，中南部地區要留意秋冬季節在穩定天氣下，難免空氣品質會比較不理想，仍有機會達敏感族群不健康等級。

歐宗學說，明天台灣附近的東北季風稍微增強，桃園以北雲量偏多，大台北地區都有短暫雨機會，東半部到恆春半島地區也會有比較大範圍的陰雨天氣，宜蘭、花蓮可能有局部較大雨勢，桃園以南地區仍然維持晴時多雲穩定天氣，中南部早晚有局部低雲或霧、空品還是比較差一些。

氣溫方面，歐宗學說，只有在桃園以北、東北部地區的白天高溫下降約2-3度、稍涼一些，其他地區變化有限，尤其中南部地區仍然有較大的日夜溫差。

歐宗學表示，下周一持續受東北季風影響，大台北降雨減少，東半部至恆春半島仍是明顯的陰雨天氣，桃園雲量減少恢復晴到多雲，新竹以南地區仍是相似的穩定天氣型態。

歐宗學說，下周二東北季風減弱，環境風向轉東南風，低層大氣的水氣減少，但是開始有來自南方海面的中高層雲系移入，各地雲量增多轉為多雲或陰天，降雨並不多，主要在山區及東半部地區才有零星短暫陣雨機會，桃園以北、東北部白天高溫回升約2度，其他地區白天高溫反而會因為雲量增多而降低1-2度。

歐宗學表示，下周三開始，有廣泛的南方雲系或華南雲系陸續移入通過台灣，帶來較多水氣，各地持續為多雲或陰天並有局部短暫陣雨，中部以北、東北部地區降雨相對會比較明顯一些，類似的大範圍陰雨天氣預估至少持續到下周五，下週六才會隨著水氣減少、由南而北逐漸改善。

他說，這段期間各地早晚低溫20-22度，北部、宜蘭白天高溫僅有23-25度、全天偏涼，中南部26-29度，花東25-27度。雖然下雨的時間、範圍都還有些不確定性，但對於西半部地區來說，可能會有較大幅度的天氣變化，提醒大家預先留意。

高溫 東北風

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