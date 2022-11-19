好市多「黑色購物節」將登場 人車湧內湖警交管措施曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
內湖警分局公布相關交管措施，呼籲民眾配合指揮疏導。圖／警方提供
內湖警分局公布相關交管措施，呼籲民眾配合指揮疏導。圖／警方提供

美式賣場「Costco好市多黑色購物節活動將登場，台北市內湖分局警方預估期間將有大量人車湧入，今公布相關交管措施，呼籲民眾配合指揮疏導。

警方表示，內湖「Costco好市多」賣場購物節活動在11月21日至11月27日進行，活動期間警方每日上午7時至晚上10時將針對民權東路六段、舊宗路一段、新湖三路、民善街等範圍實施彈性交管。

平日實施時段性禁止左轉部分：

舊宗路、民權東路六段口，平日下午5時30分至7時30分禁止左轉（東轉南）；同路口平日下午5時至7時禁止左轉（北轉東）。

假日實施時段性禁止左轉部分：

舊宗路、新湖三路口，假日中午12時至下午8時禁止左轉（北轉東）；舊宗路、民權東路六段口，假日下午1時至5時禁止左轉（北轉東）。

活動期間易壅塞時段及路段：

上午8時至11時、下午2時至4時、下午5時至7時。舊宗路一段（民權東路六段至新湖三路）、新湖三路（民權東路六段至民善街）、民善街（新湖三路至民權東路六段）、民權東路六段（民善街至舊宗路一段）等，容易壅塞。

警方呼籲，活動期間人車流量大，民眾可盡量搭乘大眾運輸工具，用路人行經賣場周邊路段，應配合員警、義交指揮疏導，避免影響行車秩序，針對交通違規者，警方將派員加強舉發、驅離、拖吊。

黑色購物節 內湖 好市多

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