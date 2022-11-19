停機前最後一次更換核燃料 核三1號機大修員工百感交集

繼台電核1廠和核2廠依計畫除役，核3廠1、2號機也將在2024年7月及2025年5月停止運轉，1號機今天凌晨起至明年1月5日，展開為期48天的大修，包括核燃料更換、反應爐與汽機相關設備檢查與維修等工作，這也是啟用38年的1號機，除役前最後一次大修，明年1月併聯發電再運轉1年半，就要功成身退、走入歷史，核3廠資深員工百感交集。

核3廠有2部核能機組，每部機運轉約1年半後就必須停機更換核燃料，同時檢查並維修機器設備。廠方說，此次大修工作與以往大致相同，在核燃料更換、反應爐與汽機相關設備檢查與維修外，這次還執行部分海水管路檢查；對防疫採多重防護措施，人員進廠前提供健康聲明書、每日量測額溫、發燒者禁止進廠、公共場所消毒、戴口罩及保持人員社交距離等防疫作為，層層管制嚴格把關。

廠方說，機組於停機及起機期間會使用蒸汽來測試安全閥動作，屆時會有乾淨的白色水蒸汽排放至廠房外，此乃正常現象，無須驚慌；大修期間有約2000人參與維修工作，包括核3廠員工、台電其他單位支援人員、承包商及恆春地區居民，參與維修協力人員已陸續進廠接受工安、輻射防護及各類專業訓練課程。

核電機組使用年限40年，核3廠1、2號機分別在1985、1986年啟用，運轉執照將分別於2024年7月27日及2025年5月17日屆期，依法需於運轉執照到期前3年提出除役計畫，台電公司去年7月2提出申請並檢附除役計畫，送主管機關原能會審查，原能會已召開2回合綜合審查聯席會，台電於環評審查通過後併向原能會申請核發除役許可，預計2024年7月底前取得除役許可，台灣也將在2025年中邁入以燃氣、燃煤為主力，輔以再生能源發電的非核家園時代。