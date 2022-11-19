把握好天氣 吳德榮：下周三鋒面+南方水氣 影響範圍大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地大致晴朗穩定，僅北海岸、東半部偶有局部降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼。中南部空品不佳。北部21至30度，中部19至33度，南部20至34，東部18至31度。

吳德榮說，明天、下周一微弱東北風南下，影響輕微，東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨；桃園以南仍為晴時多雲的天氣，中南部清晨易有局部霧。北台灣稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。下周二東北風減弱，天氣好轉、氣溫升。

吳德榮說，下周三起至周五鋒面南下併南方水氣，影響範圍大；期間，氣候上少雨的中南部亦有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬並不完全一致，顯示有不確定性，應持續觀察。