老盟「倡導關懷人」走進機構社區 關懷獨老3大問題

台灣超高齡社會來臨，關懷獨老成為重要議題。老盟今日舉辦「老人獨立倡導優良人員及團體表揚大會」，表揚來自全國17位優良專業「倡導關懷人」及8家長者尊嚴友善機構。衛福部次長李麗芬今表示，行政院去年核定「高齡社會白皮書」已編列1200億預算，將自112至115年啟動300多項行動方案，由主管機關、縣市政府合力，積極強化獨老服務、增加救援系統補助，保障老人權益。

老盟培訓「倡導關懷人」志工，多年來進入機構維護無依長者的權益。今年69歲的黃宏熙獲頒「優良倡導關懷人」，軍職退休後在高雄擔任社區志工15年，是少數的男性倡導關懷人，他擅長與男性長輩建立兄弟情誼，曾服務過一位時常口出惡言的長輩，在機構中與工作人員、室友處不好，時常被孤立、受到隔閡，在黃宏熙的耐心互動下，長輩才透露過去曾在其他機構遭到不當對待，逐步介入後，他也放下心中防備。

老盟秘書長張淑卿表示，「倡導關懷人」自102年起推動至今，已與全國12縣市合作，這群受過培訓的專業志工，每個月會進入機構，關懷陪伴沒有家屬的長輩們，了解他們的需求，並協助他們「自行表達、爭取權益」。另觀察到社區中獨居長者使用長照、社會資源時，與專業人員仍有認知落差，恐會碰到不適當對待，甚至有侵權情況，因此透過「孤獨處方籤」計畫中的幸福好朋友志工、「類家人」角色給予支持協助。

關懷獨老多年，張淑卿點出3大常見問題，包括「安全問題」、「財務問題」、「心理問題」。過去許多「孤獨死」悲劇發生，若能在長者不小心跌倒或突發疾病等緊急狀況出現時，長者平常與幸福好朋友志工有良好聯繫，隨時可打電話諮詢，相較專業社工來說可近性更高。而志工也能協助注意長輩是否被詐財，以及心情不佳時可陪伴、紓解壓力。

今活動中監察院國家人權委員會委員蘇麗瓊也分享高齡者基本權利保障與國際發展趨勢，及政府推動相關政策對於人權影響的評估。蘇表示，我國老人家庭暴力事件逐年攀升，至110年已通報1萬3127件，家庭暴力老人保護扶助人數110年也增加到2萬8967人，甚至老人自殺死亡人數，從108年957人到109年985人、110年1065人，都有增加趨勢。

蘇麗瓊指出，過去2年碰上新冠疫情，據他蒐集國內外資料，發現英國長者被虐事件有高有低，台灣長者被虐事件較低，之間是否有關聯仍待研究。然而在老人自殺人數，107至108年略為下降，但109至110年卻又升高。據國內「台灣銀髮孤獨感暨各縣市銀髮孤獨指數大調查」，有3成長者無人慶生、8成長者渴望陪伴、5成中高齡者自認孤單，她提醒，現行政策應深入檢討背後原因，而消除年齡歧視更是人權發展重點。