高樓多自殺多？兒權團體要求道歉下台 諶立中鬆口了

兒童權利公約第二次國家報告國際審查會議結論性意見今正式發布，衛福部兒權小組代表聞英佐等一行近10人於會議前舉牌，抗議衛福部心理健康司長諶立中日前提到，近年來台灣高樓增加，導致很多青少年衝動性自殺，這是未來防治重點等言論，並提出諶立中道歉、下台負責及進行系統性調查兒少自殺原因和解決方案三大訴求。

諶立中傍晚回應，若是針對他的回答沒有全面說清楚「願意道歉」，至於下台負責，他說，面對自殺防治工作有專業上尊嚴，若衛福部長官要求他提辭呈、退休，「我立刻就提，二話不說，不會反對」。

「兒少的青春年華應該要譜出悠揚的樂章，而不是陰沉的輓歌，政府應該要積極預防兒少走向深淵，而不是接不住。」聞英佐說，就在諶立中當天發表談話後，在台北市補習街就有一名面對升學壓力的高中生墜樓，「兒少會跳樓不是因為樓太高，而是壓力太大，被賦予的期待太重。」這真的是十分諷刺。

聞英佐說，諶立中過往有許多爭議言論，包括2018年建議改掉烤肉習慣，因木炭一買就是一大包，烤肉完剩下一堆，有些人會拿去自殺。去年太魯閣號事件後，當時衛福部心口司召開「太魯閣災難心理重建會議」，諶立中在會中講出「心理師在災難現場也只能拍拍受難家屬的背」等，引發心理師不滿抗議，時任衛福部長陳時中也為此道歉，因此應下台負責。

諶立中說，如果是針對他回答審查委員的說法，沒有全面說清楚，「這部分願意道歉」，但若要擴大解釋此說法是對青少年自殺的唯一看法，真的是太牽強了，也是斷章取義，或許是他的表達不夠好，應先陳述所有自殺防治的工作，再提到高樓的說法，或許會比較好一點。

諶立中說，五年前就發現青少年自殺死亡率上升，且上升坡度增加過多，超過大家的預期，而開始從各面向想辦法釐清、資料庫分析及防治，降低死亡率，因此積極與內政部溝通，比如透過法規增加頂樓女兒牆的高度，可是居家型大樓就不易處理，必須從各面向加以思考防範高樓墜落問題，而目前社會壓力愈來愈大，面對青少年自殺防治的挑戰也愈來愈多，但從不停止思考

至於，兒少團體要求辭職，諶立中說，面對自殺防治工作，他有專業上的尊嚴，如果衛福部長官要求他提辭呈、退休，「我立刻就提，二話不說，不會反對」。

台灣自殺防治學會理事張家銘說，青少年選擇輕生常是多重原因，無法單依歸類是學業壓力、感情、家人關係或同儕相處，如在知名或一般高中的高中生，兩者的學業壓力就不一樣，而為防止青少年輕生應做好預防工作，就是讓青少年適時紓發不好的情緒，並建立生命意義的價值觀，同時教育青少年多覺察情緒變化是否已失去控制，千萬不要把自己孤立，進一步尋求家人、朋友協助。

「青少年受到父母、社會的栽培，如此提早下車，真的十分可惜。」張家銘說，但近幾年觀察，青少年出現輕生企圖及輕生死亡人數確實都在上升，主因是青少年很容易透過網路媒體、社群等接收相關訊息，一旦人生苦悶就可能尋求輕生，尤其青少年常質疑自己人生的意義，情緒比較衝動，也是憂鬱症好發時期，當有輕生意念可能就會執行，若執行成功「後悔都來不及了。」

張家銘說，青少年當下可能面對課業壓力，失戀等問題，但如果可以撐下來，當20、30年後再回想，那只是人生的一小部分，建議青少年應多關心身邊的閨蜜、朋友，彼此互相多協助、陪伴、支持及求助，不要自己承擔。高樓只是工具，最重要的是，應從學校、家庭開始強化青少年情緒的處理、適時關心周遭朋友，察覺自殺警訊及時防範，如此才能改變。

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