微電車30日起納管新車須領牌保強制險 舊車2年緩衝

電動自行車過去因不需申請牌照、投保強制險，常衍生改裝、車禍、無法理賠等爭端，交通部為此修法加強納管，並更名為微型電動二輪車（微電車），預計本月30日掛牌上路，申請牌照規費為450元;針對使用中的微電車，各監理所站已與微電車經銷商、移工仲介公司、鄉鎮區公所等合作提供「到點服務」。

公路總局表示，電動自行車因不需申請牌照及投保強制汽車責任險常衍生事故，交通部認為有必要加強管理，因此修法更名為微型電動二輪車，並增加須登記領用懸掛號牌、投保強制險及行駛道路管理等規定，違規可罰1200元以上、3600元以下罰鍰。

公路總局副局長張舜清指出，目前約45萬輛領有合格標章的微電車上路，使用群族有6成以上為外籍移工，而從今年1到8月的統計來看，微電車事故死亡人數為33人，去年同期死亡38人，肇事事故則高達5800多件，比去年同期4900多件高。

張舜清表示，微電車納管後，須年滿14歲才能騎乘，已購買上路的微型電動二輪車將有兩年緩衝期可補申領和投保，為鼓勵民眾提早掛牌和投保，預計掛牌新制上路前將公布規費誘因。

公路總局說，民眾辦理微電車領牌時，需準備國民身分證正本、印章、出廠證明、統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理）、有效期間30日以上的強制汽車責任保險證等文件及規費450元。至於使用中的微電車，各監理所站也與微電車經銷商、移工仲介公司、工業區、鄉鎮區公所、里民活動中心等合作辦理「到點服務」車實車查核掛牌作業。