避免簽署疑慮 公路總局制定公版「移工購車雇主同意書」

微型電動二輪車將於11月30日起掛牌納管，新車須登記申領牌照、行照並投保強制險。由於移工登記機車或微電車時必須檢附雇主同意書，公路總局也統合了「外籍移工購車雇主同意書」公版範本，可在官方網站下載列印使用。

公路總局表示，為確保外籍移工騎乘機車或微型電動二輪車的行車安全，便於雇主後續對外籍移工的生活管理所需，因此登記機車或微型電動二輪車時應檢附雇主同意書，在外籍移工離境時，協助其處理車輛的相關事宜。

鑑於以往雇主同意書沒有統一版本，衍生不同的同意書範本，導致雇主簽署同意書有疑慮，公路總局說，為解決此類困擾移工購車的問題，這次將「外籍移工購車雇主同意書」整合成機車與微型電動二輪車的公版雇主同意書，請雇主在同意外籍移工購車後，提醒其員工遵守各項道路交通安全規定，及投保強制汽車責任險，並於其離境前協助並提醒車輛須繳回車牌辦理繳銷、報廢或過戶等異動登記。

公路總局提醒，自11月30日起微型電動二輪車將納管領牌照，公路總局已於監理服務網網站建置「微型電動二輪車專區」，並提供越南、印尼等6國語言等納管領牌照懶人包，可供移工上網查詢辦理領牌資訊。各監理單位一律採用公版同意書外，也可在官方網站「檔案下載」區提供下載列印使用。