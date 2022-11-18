打呼太誇張小心膀胱出問題 呼吸中止症恐影響勃起障礙

夜尿多小心是呼吸中止症。30多歲的邵先生自求學時期，被室友抱怨「打呼聲很大」，他出社會後睡眠品質依舊不佳，甚至常出現夜尿、急尿，作息混亂導致他爆肥至104公斤，在太太的鼓勵下就醫檢查，才確診為睡眠呼吸中止症。醫師提醒，早年常認為膀胱過動症與緊張有關，但本土研究發現，膀胱過動症與呼吸中止症為共病關係，應調整治療新觀念。

據台灣睡眠醫學學會估計，全台患有阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）約70至80萬人。大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪表示，睡眠呼吸中止症各年齡層患者皆有，主要因鼻子過敏、腺樣體肥大、扁桃腺過大等問題所致，其上呼吸道包括鼻子、鼻咽、口咽到下咽，只要任何一處狹窄、塌陷，阻力過大空氣無法進入，即會出現打呼、呼吸中止症狀。

黃俊豪表示，呼吸中止症盛行率會隨著年齡升高、肌肉鬆垮而增加，像是20多歲僅18%，到40多歲30%，60多歲高達60至70%。好發族群以肥胖者最為常見，因其舌根肥厚、黏膜下脂肪多，使得呼吸道空間狹窄；而纖瘦者也可能因先天結構問題出現呼吸中止症，包括鼻中隔彎曲、長鼻瘜肉、腺樣體肥大，或者下巴內縮、短脖子而舌根位置較後，也都有所影響。

黃俊豪表示，呼吸中止症患者睡眠頻被打斷，使得抗利尿激素分泌降低，自然容易頻尿。為進一步了解呼吸中止症、膀胱功能異常之間共病關聯，便蒐集927名呼吸中止症患者進行問卷調查，發現有36%患者原先在白天排尿超過8次，夜間排尿超過2次者竟高達86.9%，且睡眠呼吸中止症愈嚴重，膀胱過動症狀也愈嚴重；經配戴呼吸器調整後，超過4成自覺白天頻尿改善，8成以上認為夜尿也減少。

黃俊豪提醒，過去發生急尿、夜尿等膀胱過動症症狀時，一般民眾多半會認為是緊張、焦慮所引起，因而使用大量鎮定劑、抗焦慮藥物等，若本身是呼吸中止症患者，長期使用抗焦慮藥物等，恐增加夜間缺氧情況，造成睡眠品質不佳，反而使病況惡化。他表示，配戴呼吸器改善搭配治療，約3個月時間可看到明顯差異，包括體內發炎指數、缺氧情況改善，有助體循環恢復正常。

黃俊豪表示，若為輕度呼吸中止症患者，可透過開刀方式治療，或以鼻噴劑等藥物改善，若中度以上患者，開刀後改善率約3至6成，可考量選擇手術或配戴呼吸器改善。他也提醒，18歲以上呼吸中止症引發的夜間缺氧和睡眠中斷，導致交感神經過度亢奮，增加動脈硬化風險，影響陰莖海綿體的動脈充血功能，導致性功能障礙風險增加，建議呼吸中止症患者應積極治療，降低未來發生性功能障礙問題。