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112年健保費率不調整 維持現行5.17%

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保會審議完成明年健保費率，建議維持現行5.17%。本報資料照片。記者林伯東／攝影
健保會審議完成明年健保費率，建議維持現行5.17%。本報資料照片。記者林伯東／攝影

衛福部全民健康保險會今舉行委員會議，審議健保署提報明年度保險費率方案，審議結果建議「維持現行費率5.17%」不調整，健保會將依法陳報衛福部轉報行政院核定。健保會執行秘書周淑婉說，健保會委員審議過程認為，明年健保財務尚可維持，加上考量疫情期間，雖然整體經濟成長，特別是通膨因素，讓許多民眾生計受到疫情及通膨影響，因此，同意健保署提出維持現行費率5.17%的方案。

周淑婉說，健保署依9月協商明年度醫療給付費用總額結果，採付費者成長率2.821%方案，或醫界成長率4.224%方案試算，在維持現行費率5.17%下，明年底安全準備皆超出一個月保險給付支出，分別為1.24及1.05個月，符合健保法規定安全準備以一至三個月保險給付支出為原則，因此，健保署提出方案為維持現行費率5.17%。

依據健保署方案，明年對保險收入影響因素包括，明年1月1日起調降平均眷口數，由0.58人將至0.57人，收入將減少19億元，但基本工資由2萬5250元調至2萬6400元，經調整投保金額分級表增加56億元及行政院因應健保安全準備不足部分撥補健保基金240億元，整體將使安全準備可達1個月保險給付支出，符合健保法規定。

周淑婉說，由於明年度總額將達8300億元，加上近年健保基金當年收支皆為短絀，未來仍可能面臨須調整費率，因此健保會委員在會中提出許多建言，包括強化財務收支結構，以及健保署近年推動各項提升醫療服務效率措施，如分級醫療、健保醫療資訊雲端查詢系統等，並投入許多資源，希望未來能將節流效益反映在健保支出面的控管。

健保會委員肯定此次行政院撥補健保基金240億元，減輕民眾負擔，「真的是天降甘霖」。周淑婉說，此240億元解決健保財務目前問題，確實很重要，而健保會將盡速將明年度費率審議結果陳報衛福部，並將改善健保財務的建議一併送衛福部參考，後續衛福部尚須轉陳行政院核定，希望明年1月1日前完成明年費率公告。

健保 保險 衛福部

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