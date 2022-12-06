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PC品牌大廠掀晶片製造去中化？ 台灣兩大晶圓廠證實

全民瘋泡湯！各地絕美湯屋、秘境野溪、特色溫泉角逐「台灣好湯金泉獎」

聯合線上／ 林啟芬

冬天就是要泡湯！台灣寶島擁有得天獨厚的自然地熱，各式特色溫泉遠近馳名，無論是硫磺泉、碳酸氫鈉泉、礦物泉，或是泥漿溫泉等，通通應有盡有。綜觀各地溫泉品質，哪一個是令你激賞與感動的呢？交通部觀光局邀請民眾票選出最具代表性的「台灣好湯」，藉此鼓勵優秀的溫泉業者，並讓台灣獨特的溫泉文化被世界大眾看見。現在玩台灣，泡好湯正是時候，國旅，就是好玩。

2022-2023台灣好湯金泉獎網路票選活動已經開跑！ 圖/攝影師：謝顯林先生提供
2022-2023台灣好湯金泉獎網路票選活動已經開跑！ 圖/攝影師：謝顯林先生提供

延續往年全民瘋泡湯熱潮，2022-2023台灣好湯金泉獎網路票選活動已在11月開跑！「金泉獎」擁有「台灣溫泉奧斯卡獎」之稱，被視為溫泉界的最高榮譽。除了安排專家學者實地現勘，評鑑出「最佳新創獎」、「最佳CP值獎」、「觀光友善環境獎」、「最佳旅遊推薦獎」、「最佳造景美學獎」、「優質服務獎」6個獎項，最受矚目的「十泉十美獎」更加入民眾網路投票參與，邀請民眾和專家共同選出品質、人氣兼備的最佳溫泉，總計7項大獎。

最受矚目的「十泉十美獎」邀請民眾和專家共同選出品質、人氣兼備的最佳溫泉。 圖/臺東縣知本溫泉觀光發展促進協會提供
最受矚目的「十泉十美獎」邀請民眾和專家共同選出品質、人氣兼備的最佳溫泉。 圖/臺東縣知本溫泉觀光發展促進協會提供

為了鼓勵民眾參與票選，主辦單位也提供許多「夢幻豪禮」，讓全台「溫泉粉」讚聲不斷、揪好抽！凡參與網路票選的民眾，就有機會獲得iPhone 最新款手機、全台溫泉區的溫泉住宿券、南投茶葉等總價超過10萬元的獎品。投票方式很簡單，只要加入「台灣好湯」官方Line@就可參加票選，每人每日最多可以投5票，投票次數越多，中獎機率越大。

凡參與網路票選的民眾，就有機會獲得iPhone等大獎。 圖/交通部觀光局
凡參與網路票選的民眾，就有機會獲得iPhone等大獎。 圖/交通部觀光局

除了透過投票支持台灣溫泉年度盛事，幫助心目中最喜歡的溫泉鍍上金獎，冬天當然要走出戶外、泡湯吃美食、樂活紓壓獲得身心大滿足！民眾加入「台灣好湯」官方Line@，還可以即時接收全台好湯資訊、訂購優惠泡湯券，盡情享受暖心舒適的泡湯體驗。

台灣好湯金泉獎網路票選活動從即日起至12月31日止，現在就來選出你心目中「十泉十美」的最佳溫泉！

台灣好湯官網 https://taiwanhotspring.net/
台灣好湯粉絲團 https://www.facebook.com/taiwanhotspring/
台灣好湯LINE@搜尋@hotspring_taiwan

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