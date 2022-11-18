智能機械手臂置換人工膝關節 術後隔天就可下床走

因膝關節退化疼痛長達5年，高雄66歲吳陳女士去年接受傳統手術，右膝置換成人工關節，但術後又痛了2個月，今年她換左膝關節，在醫師建議下採用智能機械手臂置換，術後隔天就能下床走，直呼「差很大」。

七賢脊椎外科醫院骨關節科醫師楊華偉指出，吳陳女士以前做粗工，在工地常搬重物，5年前膝關節開始疼痛，至去年右膝已痛到不能走，當時她先用傳統，手術置換人工關節，手術後卻痛到不行，吃的、打的止痛藥都試了才熬過2個月痛苦的復健期。

今年她打算再換掉左膝關節，卻怕手術後一樣要痛上2個月，後來醫師建議她使用最新的ROSA智能減痛機械手臂進行關節置換，術後隔天可以下床走，2周後可走800公尺的路，也能自行下樓梯，她說，上次開傳統刀，術後兩個月還痛不可支，這次隔天就能下床走，不再痛得哀哀叫。

楊華偉說，傳統置換人工全膝關節，需切開病患肌肉及韌帶來配合人工關節，像是削足適履一樣，ROSA智能減痛機械手臂輔助膝關節置換術則是利用3D術前規劃，幫助醫師即時且準確計算並移除有病變的關節面，縮短手術時間，也減低疼痛感。