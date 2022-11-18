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大埤稻草酸菜季下月登場 找「農村生活感」來這就對了
雲林大埤是縣內稻米及酸菜生產重鎮，供應量在全國占舉足輕重地位，為找回農村生活感，縣府與大埤鄉公所連年舉辦「大埤稻草酸菜季」，今年將在下月17、18日於大埤稻草藝術園區舉辦，頗受親子歡迎的稻草迷宮、酸菜體驗等活動也將重磅回歸，精彩可期。
縣府參議林孟儀、文化觀光處長陳璧君、城鄉發展處長林長造、社會處長林文志及大埤鄉長林森寳、三結社區理事長黃迺勛等人今為活動宣傳；眾人也在豐田社區理事長曾鳳珠指導下，體驗製作酸菜刈包，現場瀰漫「古早味」。
擅長稻草編織工藝的三結村長徐萬成說，大埤稻作與酸菜產量大，此次活動約使用20公頃稻田收割後的稻草，由6名工班率隊手作草織作品，有12生肖動物意象，蚵棚區等主景，讓民眾拍照打卡，另循古早的「稻草垺」方法堆出稻草迷宮，搭配明年生肖兔年設計3公尺高的「白兔先生」，形塑童玩氛圍。
林森寳說，稻草是早期農家的重要資材，農民收割稻子後，會將稻草堆置「草垺」貯放，不過現在稻草使用性變少，除了用機械捲成稻草捲，外型如蒙古包的草垺，成了大家記憶中的田園珍寶。
陳璧君說，活動為期2天，12月17日上午9點半起至12月18日下午3點舉行，重現民眾最愛的稻草迷宮、酸菜美食體驗及趣味童玩等系列活動，現場也邀表演團隊與大家同樂，現場稻草藝術裝置預計展示1個月，相關訊息可至大埤鄉公所網站，或大埤稻草文化季粉絲專頁查詢。
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