快訊

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大埤稻草酸菜季下月登場 找「農村生活感」來這就對了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府文化觀光處長陳璧君手作古早味酸菜刈包可口誘人，預告今年的大埤稻草酸菜季也將推出相關美食體驗，歡迎民眾參加。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府文化觀光處長陳璧君手作古早味酸菜刈包可口誘人，預告今年的大埤稻草酸菜季也將推出相關美食體驗，歡迎民眾參加。記者陳苡葳／攝影

雲林大埤是縣內稻米及酸菜生產重鎮，供應量在全國占舉足輕重地位，為找回農村生活感，縣府與大埤鄉公所連年舉辦「大埤稻草酸菜季」，今年將在下月17、18日於大埤稻草藝術園區舉辦，頗受親子歡迎的稻草迷宮、酸菜體驗等活動也將重磅回歸，精彩可期。

縣府參議林孟儀、文化觀光處長陳璧君、城鄉發展處長林長造、社會處長林文志及大埤鄉長林森寳、三結社區理事長黃迺勛等人今為活動宣傳；眾人也在豐田社區理事長曾鳳珠指導下，體驗製作酸菜刈包，現場瀰漫「古早味」。

擅長稻草編織工藝的三結村長徐萬成說，大埤稻作與酸菜產量大，此次活動約使用20公頃稻田收割後的稻草，由6名工班率隊手作草織作品，有12生肖動物意象，蚵棚區等主景，讓民眾拍照打卡，另循古早的「稻草垺」方法堆出稻草迷宮，搭配明年生肖兔年設計3公尺高的「白兔先生」，形塑童玩氛圍。

林森寳說，稻草是早期農家的重要資材，農民收割稻子後，會將稻草堆置「草垺」貯放，不過現在稻草使用性變少，除了用機械捲成稻草捲，外型如蒙古包的草垺，成了大家記憶中的田園珍寶。

陳璧君說，活動為期2天，12月17日上午9點半起至12月18日下午3點舉行，重現民眾最愛的稻草迷宮、酸菜美食體驗及趣味童玩等系列活動，現場也邀表演團隊與大家同樂，現場稻草藝術裝置預計展示1個月，相關訊息可至大埤鄉公所網站，或大埤稻草文化季粉絲專頁查詢。

雲林大埤稻草酸菜季將在下月17、18日於大埤稻草藝術園區舉辦，此次搭配明年生肖兔年設計3公尺高的「白兔先生」，形塑童玩氛圍。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤稻草酸菜季將在下月17、18日於大埤稻草藝術園區舉辦，此次搭配明年生肖兔年設計3公尺高的「白兔先生」，形塑童玩氛圍。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤稻米產量盛，「大埤稻草酸菜季」即是利用收割後的稻子，製作多座稻草裝置藝術。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤稻米產量盛，「大埤稻草酸菜季」即是利用收割後的稻子，製作多座稻草裝置藝術。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤稻草酸菜季將在下月17、18日於大埤稻草藝術園區舉辦，頗受親子歡迎的稻草迷宮、酸菜體驗等活動也將重磅回歸，精彩可期。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤稻草酸菜季將在下月17、18日於大埤稻草藝術園區舉辦，頗受親子歡迎的稻草迷宮、酸菜體驗等活動也將重磅回歸，精彩可期。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤鄉長林森寳（左二）與多位縣府局處長一起體驗製作酸菜刈包，現場瀰漫「古早味」。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤鄉長林森寳（左二）與多位縣府局處長一起體驗製作酸菜刈包，現場瀰漫「古早味」。記者陳苡葳／攝影
位在國道3號雲林系統交流道下方的大埤稻草藝術園區，已陸續有多座可愛造型的稻草裝置藝術進駐。記者陳苡葳／攝影
位在國道3號雲林系統交流道下方的大埤稻草藝術園區，已陸續有多座可愛造型的稻草裝置藝術進駐。記者陳苡葳／攝影
位在國道3號雲林系統交流道下方的大埤稻草藝術園區，已陸續有多座可愛造型的稻草裝置藝術進駐。記者陳苡葳／攝影
位在國道3號雲林系統交流道下方的大埤稻草藝術園區，已陸續有多座可愛造型的稻草裝置藝術進駐。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤是酸菜的故鄉，其酸菜產量近全台8成，今年「大埤稻草酸菜季」將推出相關美食體驗。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤是酸菜的故鄉，其酸菜產量近全台8成，今年「大埤稻草酸菜季」將推出相關美食體驗。記者陳苡葳／攝影

團隊 鄉長

延伸閱讀

全台唯一沒有縣志 歷史學者吳學明率隊4年拚出雲林縣志

盼了一甲子 雲林六房媽過爐「虎尾過溪股」搭紅壇

實力爆棚！雲林昇平五洲園甫獲金掌獎 再奪傳藝金曲獎

鄧麗君浮空投影演唱會 獲國際獎鑲「鉑金」 刷新雲林紀錄

相關新聞

把握好天氣 吳德榮：下周三鋒面+南方水氣 影響範圍大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地大致晴朗穩定，僅北海岸、東半部偶有局...

停機前最後一次更換核燃料 核三1號機大修員工百感交集

繼台電核1廠和核2廠依計畫除役，核3廠1、2號機也將在2024年7月及2025年5月停止運轉，1號機今天凌晨起至明年1月...

秋日限定美景千萬別錯過！賞芒打卡熱點全在這

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「芒草」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台六大芒草景點。

秋冬限定異國風情！全台落羽松秘境大公開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「落羽松」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大落羽松景點。

晴時多雲 中南部留意空氣品質 明天宜花慎防較大雨勢

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天的大氣環境跟昨天相似，仍然是稍偏弱的東北風環境，迎風面的基隆北海岸、北宜交界山區及宜...

好市多「黑色購物節」將登場 人車湧內湖警交管措施曝

美式賣場「Costco好市多」黑色購物節活動將登場，台北市內湖分局警方預估期間將有大量人車湧入，今公布相關交管措施，呼籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。