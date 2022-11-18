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CRC審查落幕 抗議兒少：衛福部司長言論傷害兒少

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第二次「兒童權利公約第2次國家報告國際審查會議」今落幕，由36個公民團體組成的兒童權利公約民間監督聯盟會後於場外召開記者會。記者葉冠妤／攝影
第二次「兒童權利公約第2次國家報告國際審查會議」今落幕，由36個公民團體組成的兒童權利公約民間監督聯盟會後於場外召開記者會。記者葉冠妤／攝影

第二次「兒童權利公約（CRC）第2次國家報告國際審查會議」今落幕，因衛福部心健司司長諶立中日前一席「高樓自殺論」引發批評，由36個公民團體組成的兒童權利公約民間監督聯盟今於場外召開記者會。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴表示，期盼主責國人心理健康與自殺防治的政府部門，除了阻止青少年登上高樓，「更應該關注他為何喘不過氣？」今早在場內抗議的兒少之一則現身，請官員不要再說出傷害兒少的言論。

諶立中日前於兒童權利公約國際審查會議中提及「10年來台灣高樓增加，導致很多青少年衝動性跳樓自殺」，一席高樓自殺論引起議論。

林月琴表示，5年前第一次國際審查時，審查委員就曾建議政府應評估與處理導致兒少自殺的因素，並加強致力降低兒少高自殺率，但時隔5年，衛福部仍端出消極回答。

根據衛福部全國自殺防治中心統計，12到17歲青少年蓄意自傷趨勢從2014年逐年攀升，在2019年達到巔峰，多達52名青少年離世，監察院報告也指出，學生自殺難以單一歸因，但經分析以憂鬱症及其他精神疾病為大宗主因，感情因素、學校適應亦為關鍵。

林月琴說，兒約盟期待對於肩負國人心理健康責任的單位更應採取積極措施，完整研究兒少自殺因素調查，並採取相對應措施。

人本基金會主任秘書陳志遠也說，兒童普遍壓力過大、休息睡眠不足，許多兒童遭受身心暴力、體罰、霸凌、言語羞辱或受威權高壓管理的苦悶等情形，才是教育部、衛福部、心理健康司應關注的焦點。

陳志遠說，關於國際專家關注學校處理身心暴力機制，追問教師對兒少身心暴力造成嚴重侵害會受到解聘處分，嚴重的定義為何？但教育對此說明並不具題。教育部都是利用霸凌防治制度處理精神暴力，但教育部沒有意識到霸凌只是精神暴力的一種，校園言語暴力也嚴重妨害兒少身心發展，教育部應研擬法規政策禁止。

乘風少年學園執行長李君儀則指出，審查時，政府回應國際專家目前台灣每年約6000例遭通報的失蹤兒少，有9成返家或有被協助尋回，但實務上很多失蹤兒少根本沒被通報，在街頭的兒少也不全是失蹤兒少，建議政府應理解兒少真實需求，建立緩衝的協助機制，讓問題真正被看見與回應。

今早在場內抗議的兒少代表、目前就讀和平高中的聞英佐也現身記者會。他表示，希望政府不要去脈絡化，將兒少自殺歸因於個人因素，正視兒少課業壓力等狀況，很多兒少離開前其實是都曾向外求援過，心理健康司應思考如何預防兒少自殺，不要再說出傷害兒少的言論。

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聞英佐等15名兒少，今在會場內抗議衛福部心理健康司長諶立中日前的「高樓自殺論」，聞英佐於會後現身，盼官員不要再講話傷害兒少。記者葉冠妤／攝影
聞英佐等15名兒少，今在會場內抗議衛福部心理健康司長諶立中日前的「高樓自殺論」，聞英佐於會後現身，盼官員不要再講話傷害兒少。記者葉冠妤／攝影

教育部 衛福部

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影／兒權公約審查落幕 民團：每個人都應尊重兒少權利

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諶立中高樓自殺說 兒少代表闖兒童公約會議抗議

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