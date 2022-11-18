巧克力受溫度及濕度影響變「鳥蛋」能吃嗎？ 自然現象免擔心

巧克力放置一段時間後，表面上會出現一層「白霜」，令網友懷疑「巧克力到底怎了？」不過據網友指出，其實這是巧克力的自然現象，稱為「起霜」，可以食用，建議存放巧克力的溫度落在13°C~18°C之間，濕度小於55%最佳。

網友在Dcard上發文表示，為什麼我的巧克力球看起來像「鳥蛋」，並強調「只想知道這樣還能吃嗎？」也有人在臉書社團「爆怨公社」上發文，還沒開封的杏仁巧克力球，竟然變白了，更直呼「我的巧克力在抗議嗎？」有網友提醒，這是「巧克力起霜」，主要是保存溫度不對，或是潮濕造成可可脂在表面。

據Lifestyle文章指出，巧克力久放後會出現一些白霜，並非霉菌，而是巧克力自然形成的現象，此現像稱之為「起霜」（Blooming），可分類別為「脂霜」或「油霜」（Fat bloom）及「糖霜」（Sugar bloom），儘管會影響巧克力的口感與外觀，但仍可食用。

許多網友紛紛表示，「你要不要拿日光燈孵一下」、「我家的鳥逃家了，妳有甚麼頭緒」、「謝謝，終於找到我家鳥下的那一窩啦」、「巧克力最好的存放溫度落在13°C~18°C之間，濕度小於55%」、「可可脂析出，存放溫度過高」。