影／高樓多造成青少年自殺多？ 兒少團體陳抗提3訴求

衛福部心理健康司長諶立中日前一席談話，提到這10年來因為台灣高樓的增加，導致很多青少年的衝動性自殺，這是一個未來的防治重點，以及扣除跳樓因素，國內兒少自殺情形並未明顯增長，而遭到兒少團體指責，引起軒然大波。

今天「兒童權利公約第二次國家報告國際審查會議結論性意見發布」記者會上，衛福部兒權小組代表一行近10人，於會議前在台前舉牌抗議，並提出三大訴求，第一、要求諶立中道歉，第二、要求諶立中負責下台；第三、召開會議廣納兒少意見，並進行系統性調查兒少自殺原因和解決方案。

對此，行政院政委林萬億說，關於諶司長當天的回答確實不夠精準，將請衛福部轉達，如果司長自己沒有把議題說清楚，就請司長再說清楚。

心理健康司長諶立中今天說，當天回應當天審查委員問到國內資料，他只是從數據分析先稍微回應，不是針對整個自殺防治的問題，真正的自殺防治議程排在當天下午，因此他是被斷章取義。

兒權小組代表聞英佐說，今天陳抗活動，主要是諶立中在國家審查報告表示，兒少近幾年自殺成長，經去掉跳樓後，自殺率未明顯成長，但這樣的是去脈絡化，司長應把說清楚，跳樓等是自殺手段而不是自殺原因，這是避重就輕。

聞英佐說，諶立中過往也有許多爭議言論，包括2018年建議改掉烤肉習慣，因為木炭一買就是一大包，烤肉完剩下一堆，有些人會拿去自殺，建議改掉烤肉的習慣。而去年太魯閣號事件後，當時衛福部心口司召開「太魯閣災難心理重建會議」，諶立中在會中講出，「心理師怎麼會做心理重建」、「心理師在災難現場也只能拍拍受難家屬的背」等，引發心理師不滿抗議，時任衛福部長陳時中也為此道歉。

聞英佐說，兒少的青春年華應該要譜出悠揚的樂章，而不是陰沉的輓歌，政府應該要積極預防兒少走向深淵，而不是接不住，因就在諶立中當天發表談話後，在台北市的補習街就有一名面對升學壓力的高中生墜樓，「兒少會跳樓不是因為樓太高，而是壓力太大，被賦予的期待太重。」這真的是十分諷刺。

林萬億說，依衛福部統計原因，第一是壓力，不論事課業等其他壓力；第二是感情，因兒少面對感情問題，無法做出有效地紓解；第三是家庭及親子關係的衝突，第四是同儕關係，包括霸凌、暴力，另有是憂鬱等心理情形。

林萬億說，藉由此次國際審查委員會專家討論，提出一個非常重要的概念，應該讓兒少有更多樣性的參與各跨部門的議題，並著重在年齡低於16、原住民、身心障礙、家庭所得偏低等族群的孩童，包括教育、交通、都市計畫、文化、體育、休閒等，並帶到台灣的每個領域。

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