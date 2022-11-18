阿嬤任意停藥引發小腸阻塞 竹秀治療自發性小腸壁血腫
竹山秀傳醫院臨床治癒一起罕見自發性小腸壁血腫病例，推論與服用抗凝血劑有關，全世界臨床報告只有過 103 例，竹秀成功治療後病人術後恢復良好，呼籲正在服用抗凝血劑的病患，千萬不可以因害怕併發症發生而任意停藥，成功治癒的個案，日前也發表國際知名期刊 Medicine 上，讓竹山秀傳醫院成功治療罕病的經驗再增添一樁。
一位 70 歲陳姓女性因為嚴重腹痛，日前被送往竹山秀傳醫院急診室，因為阿嬤有心房顫動病史，且長期服用抗凝血劑來預防血栓生成；這一天卻因為突然發生的腹部劇痛而緊急送醫處理，急診室的醫師為她安排電腦斷層掃描，發現阿嬤的小腸發生了阻塞，必須緊急動手術治療。
外科主治醫師蘇啟成主刀時發現，阿嬤小腸末端有一處阻塞，造成腸內液體嚴重淤積，並因腫脹而形成了缺血壞死，經過緊急手術切除阻塞部位，總算把病況穩定下來；蘇啟成說，阿嬤小腸阻塞的原因非常特別，病理報告顯示是因為腸壁發生了出血所引起，而非腸腔被異物塞住，推論與服用抗凝血劑有關。
副院長重症醫師沈德群表示，這種情況叫做「抗凝血劑引發自發性小腸壁血腫」，使用抗凝血劑的病人發生率約為 1/2500，過去 30 年全世界只報告過 103 個病例，而像阿嬤這麼嚴重到形成腸阻塞的機率更是微乎其微，也再次叮嚀提醒，正在服用抗凝血劑的病患千萬不可以因害怕併發症發生而任意停藥，所幸陳姓阿嬤術後復原狀況十分良好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言