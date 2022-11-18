影／大貓熊團團昨四度發作 園方將調整後續抗癲癇藥

台北市立動物園的大貓熊團團昨天突然發作癲癇四次，動物園獸醫室醫師鄭秋虹今天說，團團8月發作癲癇後，到昨天發作的這段期間都沒有發作，之後會調整團團的抗癲癇藥物，監控牠的血液濃度，也會持續監控牠的各項表現。

台北動物園今早發布新聞稿，表示團團昨天下午和晚上癲癇四度發作，園方施打藥物及輸液，團團經過休息後今天清晨甦醒，但後肢明顯無力。園方今天上午11點在動物園舉行記者會說明團團的狀況。

台北動物園發言人曹先紹說，園方昨天觀察團團進食、活動力和排便等狀況時，發現牠活動力下降，下午4點多發生癲癇，第一時間通知獸醫，獸醫趕到現場後團團已經沒有癲癇，之後再度發生，立刻給予用藥。

曹先紹說，園方使用鎮定劑，雖非深度麻醉，但也讓園方能替團團打針、進行輸液、近身檢查等，團團今天清晨鎮定劑消退後醒來，但後肢無力，在大家的照顧下有吃點東西，把最愛的竹筍吃掉了，休息時間也比較長。

鄭秋虹說，團團做過兩次MRI檢查，腦部有病變，癲癇的發作就像不定時炸彈，對癲癇患者來說，天氣的變化、感冒或腸胃不舒服都可能增加發作機會，他們也不樂見團團再發生癲癇，但昨天不幸發生。

獸醫室主任賴燕雪說，團團有腦部病變，最近消化道也不舒服，還無法確定癲癇是因為這兩項因素引起，無法做很明確方向，後續會在密集觀察團團的臨床症狀和發病頻率等，團團昨晚7點半後狀況很穩定，也沒有用藥的副作用。

園方昨天有聯繫大陸專家，媒體詢問陸方專家給了什麼建議；鄭秋虹說，陸方專家建議及時給藥，也建議調整之後的抗癲癇藥物，園方後續將密切監控團團可能的狀況。