北市YouBike1.0將退場 跨縣市騎錯車要付350元

據北市交通局統計，YouBike2.0系統已於今年10月提前達成全市1200站擴建目標，YouBike1.0系統將於12月3日0時起停止營運，屆時北市YouBike1.0自行車皆無法再借出。交通局說，從新北等外縣市赴台北市的民眾須騎乘2.0才能還車，不小心騎錯可能須繳調度費350元。

目前YouBike1.0退場進度，截至10月31日，還有4000輛、3164柱，預計11月底剩2375輛、 2750柱。而YouBike2.0建置情形，截至10月31日，共1萬3267車、1211站，YouBike2.0租借次數占全系統91.5% 。

北市交通局表示，服務超過13年、騎乘次數超過2億人次之YouBike1.0系統即將功成身退，12月3日0時起停止營運，屆時台北市各YouBike1.0場站之自行車將無法再借出，借用中的YouBike1.0自行車，請民眾就近歸還尚有空位之YouBike1.0場站。

交通局說，若要從新北市或其他縣市騎乘往台北市之民眾，應改使用YouBike2.0，若民眾尚有YouBike1.0欠費，盡快持欠費卡片於台北市之YouBike1.0車柱靠卡補扣，避免YouBike1.0車柱陸續拆除後，造成補繳之不便，須至其他縣市或服務中心補繳。

交通局說，隨台北市YouBike2.0系統陸續建置，民眾已逐漸改用YouBike2.0，統計至今年10月，YouBike1.0租借次數占全系統比例降至8.5%、周轉率1.8，另新北市境內跨市騎乘熱門51站點也已由新北市協助增加YouBike2.0車柱，以便民眾使用YouBike2.0跨市租借。

交通局說，YouBike1.0自行車及車柱將陸續撤離拆除，退場後空間除設置YouBike2.0停車柱或調度區外，將恢復行人通行空間或視當地需求評估設置自行車架或停車格。