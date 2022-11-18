快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市YouBike1.0將退場 跨縣市騎錯車要付350元

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
為避免民眾跨縣市騎錯車輛，北市交通局協調新北市並請微笑單車公司於雙北跨市騎乘熱門站點及橋梁張貼「跨市騎乘民眾請改使用YouBike2.0」加強宣傳。圖／北市交通局提供
為避免民眾跨縣市騎錯車輛，北市交通局協調新北市並請微笑單車公司於雙北跨市騎乘熱門站點及橋梁張貼「跨市騎乘民眾請改使用YouBike2.0」加強宣傳。圖／北市交通局提供

據北市交通局統計，YouBike2.0系統已於今年10月提前達成全市1200站擴建目標，YouBike1.0系統將於12月3日0時起停止營運，屆時北市YouBike1.0自行車皆無法再借出。交通局說，從新北等外縣市赴台北市的民眾須騎乘2.0才能還車，不小心騎錯可能須繳調度費350元。

目前YouBike1.0退場進度，截至10月31日，還有4000輛、3164柱，預計11月底剩2375輛、 2750柱。而YouBike2.0建置情形，截至10月31日，共1萬3267車、1211站，YouBike2.0租借次數占全系統91.5% 。

北市交通局表示，服務超過13年、騎乘次數超過2億人次之YouBike1.0系統即將功成身退，12月3日0時起停止營運，屆時台北市各YouBike1.0場站之自行車將無法再借出，借用中的YouBike1.0自行車，請民眾就近歸還尚有空位之YouBike1.0場站。

交通局說，若要從新北市或其他縣市騎乘往台北市之民眾，應改使用YouBike2.0，若民眾尚有YouBike1.0欠費，盡快持欠費卡片於台北市之YouBike1.0車柱靠卡補扣，避免YouBike1.0車柱陸續拆除後，造成補繳之不便，須至其他縣市或服務中心補繳。

交通局說，隨台北市YouBike2.0系統陸續建置，民眾已逐漸改用YouBike2.0，統計至今年10月，YouBike1.0租借次數占全系統比例降至8.5%、周轉率1.8，另新北市境內跨市騎乘熱門51站點也已由新北市協助增加YouBike2.0車柱，以便民眾使用YouBike2.0跨市租借。

交通局說，YouBike1.0自行車及車柱將陸續撤離拆除，退場後空間除設置YouBike2.0停車柱或調度區外，將恢復行人通行空間或視當地需求評估設置自行車架或停車格。

交通局表示，為避免台北市YouBike1.0停止營運後，仍有民眾自新北市騎乘YouBike1.0至台北市，已協調新北市並請微笑單車公司於雙北跨市騎乘熱門站點及橋梁張貼「跨市騎乘民眾請改使用YouBike2.0」加強宣傳，後續將再針對跨市騎乘頻繁者傳送簡訊提醒。

台北市的YouBike1.0將於12月3日全數退場，並逐一拆除車柱。記者蘇健忠／攝影
台北市的YouBike1.0將於12月3日全數退場，並逐一拆除車柱。記者蘇健忠／攝影

YouBike 自行車

延伸閱讀

北市韓籍店長開咖啡廳遭變裝大盜入侵行竊 慣竊被逮

騎錯繳350元！YouBike1.0北市12月3日停止營運 新北騎來要換2.0

林佳龍稱新北反對敬老愛心卡 交通局長：根本沒找過我

空總舊址變更蓋國家博物館 北市都委會盼12月底審議

相關新聞

騎錯繳350元！YouBike1.0北市12月3日停止營運 新北騎來要換2.0

台北市政府交通局表示， YouBike2.0系統已於今年10月提前達成全市1,200站擴建目標，服務超過13年、騎乘次數...

今明兩天晴朗高溫上看33度 吳德榮：周日微弱東北風南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天各地大致晴朗穩定，僅東半部偶有局部...

仰躺睡眠好處多！睡前這樣深呼吸 告別睡不飽的困擾

大多數人的睡眠姿勢，主要分成「側睡」、「仰睡」和「趴睡」等種類。這些不同的睡姿，也會影響睡眠品質。近來日本媒體，就將側睡與仰睡做比較，分析哪一種睡姿才能讓自己睡得更加安穩。

營養午餐沒「全蛋」？蛋價熱門關鍵字「各種漲」

雞蛋是學生很喜歡的料理，不可能讓學生吃不到，但也坦言蛋價飆漲，確實「全蛋」料理幾乎取消，只能改搭配當季時蔬入菜的蛋料理，以維持營養午餐每個月都有蛋料理。

頭上夾「鯊魚夾」被嗆像大媽？網：再漂亮顏值都會降低

由於自己有嚴重的自然捲，所以偶爾會使用鯊魚夾將頭髮夾起來，沒想到有一天卻被同事說「很俗氣、像歐巴桑」，同事還表表示「不管是誰夾這樣就是很難看」，讓她覺得不太能夠接受，「這可不是曾通的鯊魚夾啊，一個在店面賣也是幾百塊欸，想問你各位夾這樣真的很不ok嗎？」

影／賞楓季開跑 武陵農場11月底到12月中旬賞楓潮

賞楓季開跑！台中市和平區武陵農場正是賞楓時節，農場指出，11月底到12月中旬市場內最佳賞楓期，國民賓館後方、楓林小館、桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。