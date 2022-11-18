北市YouBike1.0將退場 跨縣市騎錯車要付350元
據北市交通局統計，YouBike2.0系統已於今年10月提前達成全市1200站擴建目標，YouBike1.0系統將於12月3日0時起停止營運，屆時北市YouBike1.0自行車皆無法再借出。交通局說，從新北等外縣市赴台北市的民眾須騎乘2.0才能還車，不小心騎錯可能須繳調度費350元。
目前YouBike1.0退場進度，截至10月31日，還有4000輛、3164柱，預計11月底剩2375輛、 2750柱。而YouBike2.0建置情形，截至10月31日，共1萬3267車、1211站，YouBike2.0租借次數占全系統91.5% 。
北市交通局表示，服務超過13年、騎乘次數超過2億人次之YouBike1.0系統即將功成身退，12月3日0時起停止營運，屆時台北市各YouBike1.0場站之自行車將無法再借出，借用中的YouBike1.0自行車，請民眾就近歸還尚有空位之YouBike1.0場站。
交通局說，若要從新北市或其他縣市騎乘往台北市之民眾，應改使用YouBike2.0，若民眾尚有YouBike1.0欠費，盡快持欠費卡片於台北市之YouBike1.0車柱靠卡補扣，避免YouBike1.0車柱陸續拆除後，造成補繳之不便，須至其他縣市或服務中心補繳。
交通局說，隨台北市YouBike2.0系統陸續建置，民眾已逐漸改用YouBike2.0，統計至今年10月，YouBike1.0租借次數占全系統比例降至8.5%、周轉率1.8，另新北市境內跨市騎乘熱門51站點也已由新北市協助增加YouBike2.0車柱，以便民眾使用YouBike2.0跨市租借。
交通局說，YouBike1.0自行車及車柱將陸續撤離拆除，退場後空間除設置YouBike2.0停車柱或調度區外，將恢復行人通行空間或視當地需求評估設置自行車架或停車格。
交通局表示，為避免台北市YouBike1.0停止營運後，仍有民眾自新北市騎乘YouBike1.0至台北市，已協調新北市並請微笑單車公司於雙北跨市騎乘熱門站點及橋梁張貼「跨市騎乘民眾請改使用YouBike2.0」加強宣傳，後續將再針對跨市騎乘頻繁者傳送簡訊提醒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言