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開紫外線殺菌燈打掃 男罹「電銲眼」掛急診

中央社／ 台南18日電
1名男子因在開著紫外線殺菌燈的房間內打掃約1小時，導致雙眼劇烈疼痛掛急診，醫師呼籲使用紫外線殺菌燈時應注意防護。示意圖／ingimage
1名男子因在開著紫外線殺菌燈的房間內打掃約1小時，導致雙眼劇烈疼痛掛急診，醫師呼籲使用紫外線殺菌燈時應注意防護。示意圖／ingimage

台南市1名男子因在開著紫外線殺菌燈的房間內打掃約1小時，當晚突然雙眼劇烈疼痛掛急診，診斷為俗稱「電銲眼」的光照性角結膜炎，醫師呼籲使用紫外線殺菌燈時應注意防護。

奇美醫學中心眼科部主治醫師林育萱今天在院內衛教宣導會表示，這名52歲病患今年5月在半夜睡夢中突然感到雙眼劇烈疼痛，合併雙眼流淚、眼睛無法睜開，被家人送到奇美急診室，經進一步詢問當天白天活動史，發現病患曾在開著紫外線殺菌燈的房間內打掃約1小時。

林育萱表示，檢查後發現病患雙眼裸視視力剩0.7，雙眼結膜紅腫、角膜出現散布性點狀病灶，診斷為雙眼光照性角結膜炎，經給予眼藥水、眼藥膏加上口服止痛藥治療，後續門診追蹤沒有感染，病灶復原良好，裸視視力也恢復至1.0。

林育萱表示，紫外線光消毒看似方便，但對人體仍有潛藏危險性，這名病患雖稱打掃時未直視殺菌燈，但若在紫外線光環境中暴露時間過長或暴露能量過高，對眼部及皮膚都可能造成傷害。

林育萱指出，光照性角結膜炎俗稱「電銲眼」，常見於從事電銲的工作人員而得名，病患除了感到劇烈疼痛、不適感及視力下降外，若角膜病灶感染還會引發角膜潰瘍，嚴重的話可能造成失明，若能及時接受妥善治療，症狀一般會在3天內逐漸改善。

林育萱表示，奇美醫學中心統計顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，民眾因消毒殺菌燈造成的光照性角結膜炎個案有增加趨勢，2018至2019年2年間共僅5例，但2020年1月至2022年8月底已收治24例。

林育萱指出，民眾在操作相關紫外線燈設備時，應做好適當防護措施，避免直視並注意暴露時間不要過長，以免造成眼部傷害。

紫外線 視力 房間

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