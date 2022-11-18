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他包皮過長房事好困擾 包皮槍重振雄風

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師孫宏舜說明，有包皮問題困擾者應與泌尿科醫師討論，找出適合的手術方法。圖／衛福部台中醫院提供
醫師孫宏舜說明，有包皮問題困擾者應與泌尿科醫師討論，找出適合的手術方法。圖／衛福部台中醫院提供

傳統包皮手術易造成術後疼痛，常令男性患者卻步，台中一名27歲男子因包皮過長，勃起時容易疼痛，且常因此產生發炎或異味，造成房事困擾，後實在受不了，經就醫與醫師討論，接受包皮槍手術解除房事困擾，重振雄風。

衛福部台中醫院泌尿科醫師孫宏舜建議，有包皮問題困擾者應與泌尿科醫師討論，找出適合的手術方法，千萬不要因為羞於啟齒而讓問題愈來愈惡化。

孫宏舜說，過去傳統包皮手術，患部需要一針一針縫合，且若技術不佳，縫合處也以難平整，易造成術後疼痛，令男性患者卻步，日前一名年輕男子諮詢，因兒時被割包皮，卻因縫合技術不佳，包皮被割得又短又醜，有時勃起甚至會有疼痛的問題，造成心中難以抹滅的創傷。

孫宏舜指出，現在年輕的男性常在門診諮詢，是否有割包皮的必要？基本上若沒有造成包莖或是發炎，就不一定要處置。他建議，找口碑較佳的醫療院所處理，割包皮前最好與醫師做充分的討論，了解手術的風險。

孫宏舜說明，「包皮槍手術」可依據個人的陰莖大小套用不同尺寸，一次切除包皮，包皮槍手術時間短、出血少，止血與縫合一次完成，也讓手術變得更加安全，改善不少傳統手術時常遇到的困擾。

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