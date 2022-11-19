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秋冬限定異國風情！全台落羽松秘境大公開

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
秋冬限定異國風情！全台落羽松秘境大公開。 圖片來源/unsplash
秋冬限定異國風情！全台落羽松秘境大公開。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「落羽松」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大落羽松景點。

落羽松是因松林的葉子像羽毛般垂落而得名，而每年11月到隔年2月是觀賞落羽松的最佳時機，葉子隨著季節由綠轉紅，唯美的風景也成為許多網美的打卡熱點。

「落羽松大道」近市區交通便利「三灣落羽松」水中倒影超夢幻

▲ 七大落羽松景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 七大落羽松景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的「落羽松」景點，發現位於桃園大溪的「落羽松大道」最受歡迎，落羽松大道雖位於市區，卻足足長達1公里，去過的民眾紛紛說道「沒有車的時候，看著蜿蜒的道路，有一種人在國外的錯覺」、「後段會有一段連續彎道，讓原本彼此有距離間格的落羽松，一眼望去重疊連成一片，拍起來非常的美」，表示蜿蜒的落羽松大道讓人感受到滿滿的異國風情，離市中心不遠的地理位置也很適合一日遊。

而位在苗栗的「三灣落羽松莊園」也是熱門景點之一，園區內的水塘種滿了落羽松，許多民眾留言「落羽松倒映在水面上非常美」、「落羽松隨季節變色很美，園區主人飼養了很多動物，像天鵝、水鴨等悠游在落羽水塘中，增添很多樂趣」，表示此處的落羽松雖然為人工種植，但搭配水中倒影為其一大特色，風采絕對不輸自然生長的落羽松。此外，位於南投日月潭的「向山落羽松」同樣備受關注，有遊客分享「來了日月潭向山遊客中心不知多少回，居然忽略旁邊有這麼美的落羽松區」、「落羽松只有一小段，但拍起來是滿美的」，提醒來到日月潭的民眾不要錯過了這一塊美景。

另一方面，台中的「泰安羽粼落羽松」也是社群的熱門打卡景點，民眾紛紛留言「園區不算大，但是處處都是非常好拍的景色」、「環境很好有在顧，門票花費很值得」、「照片放在Facebook，朋友還以為我出國了」，稱讚泰安羽粼落羽松的維護比起其他地方相對來得完善，是非常有質感的參觀體驗。

落羽松季節正開始，想要一睹亮麗的金黃美景，不妨趕快把握休假時間，規劃一趟秋冬限定的浪漫落羽松之旅吧！

落羽松 日月潭

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