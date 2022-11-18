衛福部台南醫院新化分院重啟洗腎中心 守護偏鄉腎友健康

衛福部台南醫院新化分院服務偏鄉洗腎病友多年，因洗腎專科醫師離職停辦近兩年重新開張；院方今天介紹洗腎中心新團隊與設施，7張病床星期一到六每天可服務14人，新進駐腎臟專科主治醫師鄭之傑與兩名專科護理師專責服務洗腎病友。

分院長張耀仁表示，東台南地區人口77,000多人，有超過17600人將近¼是老年人；台南市需求人數多，剛好鄭醫師進駐重新開辦。

鄭之傑指出，台南市上半年血液透析人數13,390人新化、善化、新市、歸仁、關廟僅9個醫療單位、275床在做透析，但是需求人數超過1000人。

鄭之傑說，過去一段時間因為沒有相關服務，洗腎病人其實因為急診等因素到分院就醫，仍須轉到其他有相關服務的醫院，這次重啟血液透析7床能夠提供鄰近地區病友方便且完善的服務。

院方表示，東台南許多區域遼闊偏遠，人口77320人，65歲以上即有17,627人，高達22.3%，因人口老化所醫療需求相對提高，加上肥胖、糖尿病、高血壓等慢性病人口增加，及國人不當用藥習慣，種種因素引發的腎臟病也增加。

依健保署統計資料，近10年國人洗腎成長率38.03%，洗腎人口密度更是世界第一，腎臟病儼然成為台灣的新國病。因應偏鄉透析病友的醫療需求日益增加，就醫時常需要奔波往返，因此新化分院增設血液透析床照護偏鄉腎友，提升就醫便利。

張耀仁表示，新化分院洗腎中心也能即時提供住院病人緊急透析需求，目前每天開設腎臟科門診，提供完善偏鄉腎友照護。透過完整的偏鄉醫院服務項目，造福東台南地區洗腎病人，希望能提供鄉親最完善的醫療照顧，減少民眾須長途跋涉舟車勞頓到外地就醫不便。