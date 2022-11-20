快訊

疫情續趨緩 較上周減少12.8%！本土今增1萬6197人 43人歿

陳時中今舉辦大遊行蔡英文尚未到 男持刀欲奪麥克風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

換季鼻涕擤不完？五大改善過敏方式一次告訴你！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
換季鼻涕擤不完？五大改善過敏方式一次告訴你！ 圖片來源/unsplash
換季鼻涕擤不完？五大改善過敏方式一次告訴你！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「改善過敏」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的5大過敏改善方式。

有著過敏體質的人在換季時容易鼻涕擤不完，或著是在接觸到過敏原時皮膚發癢。根據衛生福利部統計處統計，108年度因過敏性疾病就醫之人次總共有355萬，而秋冬的平均就醫人次更是遠高於夏季。你也深受過敏所帶來的困擾嗎？快來看看有什麼網友熱議的改善方式吧！

網推「藥物」舒緩最有效 保持「室內清潔」不可少！

▲ 5大過敏改善方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 5大過敏改善方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「過敏」的相關討論，網友最推薦的還是先請醫師評估再透過「藥物治療」。在改善上則可透過抗組織胺減緩過敏症狀，網友表示「抗組織胺簡直神藥！」、「我隨身都有帶好市多買的抗組織胺」，不過也有網友提醒用藥還是要經過醫師指示，社群討論區中就有人分享自己曾因服藥時間過長而產生嚴重副作用，故表示「有症狀再吃就好」。另外，透過中醫也可以改善過敏症狀，有網友詢問大家是如何改善過敏體質的，便引來許多回覆如「看中醫吃藥調理後有好很多」、「我吃中藥調身體將近半年，幾乎都好了」，推薦若是想以改善體質的方式遠離過敏，也可與中醫師進行諮詢。

「室內清潔」也是改善過敏不可少的一環。許多的過敏原是來自於被單、沙發、地毯等處的塵蟎及灰塵，因此保持室內的通風及乾燥可有效減少過敏原滋生，達到減少過敏症狀的效果。其他人建議對於在家產生嚴重過敏的網友「除濕機要開」、「除塵蟎機 + 除濕機」，可見保持室內的清潔十分重要。

排行第三的「注意飲食」，對此網友多是討論需了解自己是對於什麼樣的食材過敏，並於日常生活中盡量避免攝取。除了食材種類外，新鮮程度也可能有一定程度上的影響，如有網友表示「一吃到不新鮮的海鮮會馬上過敏長疹子」、「女兒吃到不新鮮蝦過敏」，建議大家多挑選新鮮的食物。

過敏使人十分難受，但不是沒有改善的方法，嚴重時建議先看醫生，並且從改善生活習慣開始做起。希望看完以上網友熱議的過敏改善方式，能夠為深受過敏體質困擾的你，提供更多緩解過敏症狀的思路喔！

中醫 過敏原

延伸閱讀

咳嗽喉嚨癢不是Covid-19！ 小心「蕎麥過敏症」 嚴重恐休克

為什麼補牙後牙齒反而開始痠痛？專家曝造成不適的原因

空氣清淨機用3年怨「沒效果」 她拆開一看超尷尬：有問題的人是我

只能靠嘴巴呼吸？這樣做擺脫變天就鼻塞過敏

相關新聞

東北季風一波波 氣象局：這天起全台連下4天雨

中央氣象局預報員葉致均表示，今明兩天受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北東側、東半部地區都有降雨機會，宜蘭、花蓮地區可能...

你知道家將文化源自台南？ 文資處調查歷來至少143團

台灣的家將文化已成為具有特色的宗教傳統，但很多人不知道，家將其實發源於台南，台南市文化資產管理處啟動普查與保存計畫，根據...

雲林造勢男太激動倒地不治 醫師：這些人不要去晚會

選前倒數一周，各個候選人都積極舉辦晚會動員支持者。但昨晚在民進黨候選人劉建國的斗六南聖宮舉辦選前大造勢活動，一名男子疑因...

南方影展首獎 由廖克發紀錄片KAREN獲得

第21屆南方影展公布得獎名單，首獎為導演廖克發，以6年時間完成的紀錄片《KAREN》，帶領台灣觀眾看見馬來西亞印度裔移民...

苗栗火車頭園區7層樓高塔獨立顯眼 原來是這個用途

10億元苗栗火車頭博物館園區案第一期工程驗收階段，獨立的高塔引人注目，台灣鐵路局說明是瞭望功能，園區明年完工啟用開放，打...

六堆客家文化園區推出親子黑光劇 描繪客庄常民故事

客委會客家文化發展中心六堆客家文化園區籌劃近兩年，推出大小朋友喜愛的親子「黑光劇」，帶領大家用輕鬆、活潑方式認識六堆客家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。