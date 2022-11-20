換季鼻涕擤不完？五大改善過敏方式一次告訴你！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「改善過敏」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的5大過敏改善方式。

有著過敏體質的人在換季時容易鼻涕擤不完，或著是在接觸到過敏原時皮膚發癢。根據衛生福利部統計處統計，108年度因過敏性疾病就醫之人次總共有355萬，而秋冬的平均就醫人次更是遠高於夏季。你也深受過敏所帶來的困擾嗎？快來看看有什麼網友熱議的改善方式吧！

網推「藥物」舒緩最有效 保持「室內清潔」不可少！

▲ 5大過敏改善方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「過敏」的相關討論，網友最推薦的還是先請醫師評估再透過「藥物治療」。在改善上則可透過抗組織胺減緩過敏症狀，網友表示「抗組織胺簡直神藥！」、「我隨身都有帶好市多買的抗組織胺」，不過也有網友提醒用藥還是要經過醫師指示，社群討論區中就有人分享自己曾因服藥時間過長而產生嚴重副作用，故表示「有症狀再吃就好」。另外，透過中醫也可以改善過敏症狀，有網友詢問大家是如何改善過敏體質的，便引來許多回覆如「看中醫吃藥調理後有好很多」、「我吃中藥調身體將近半年，幾乎都好了」，推薦若是想以改善體質的方式遠離過敏，也可與中醫師進行諮詢。

「室內清潔」也是改善過敏不可少的一環。許多的過敏原是來自於被單、沙發、地毯等處的塵蟎及灰塵，因此保持室內的通風及乾燥可有效減少過敏原滋生，達到減少過敏症狀的效果。其他人建議對於在家產生嚴重過敏的網友「除濕機要開」、「除塵蟎機 + 除濕機」，可見保持室內的清潔十分重要。

排行第三的「注意飲食」，對此網友多是討論需了解自己是對於什麼樣的食材過敏，並於日常生活中盡量避免攝取。除了食材種類外，新鮮程度也可能有一定程度上的影響，如有網友表示「一吃到不新鮮的海鮮會馬上過敏長疹子」、「女兒吃到不新鮮蝦過敏」，建議大家多挑選新鮮的食物。

過敏使人十分難受，但不是沒有改善的方法，嚴重時建議先看醫生，並且從改善生活習慣開始做起。希望看完以上網友熱議的過敏改善方式，能夠為深受過敏體質困擾的你，提供更多緩解過敏症狀的思路喔！