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仰躺睡眠好處多！睡前這樣深呼吸 告別睡不飽的困擾

聯合新聞網／ 綜合報導
仰躺睡姿有助於分攤身體壓力。圖片來源／ingimage
仰躺睡姿有助於分攤身體壓力。圖片來源／ingimage

大多數人的睡眠姿勢，主要分成「側睡」、「仰睡」和「趴睡」等種類。這些不同的睡姿，也會影響睡眠品質。近來日本媒體，就將側睡與仰睡做比較，分析哪一種睡姿才能讓自己睡得更加安穩。

根據日本媒體「Medical DOC」訪問柔道整復師安保純一報導，有些人或許會有失眠，或者「明明已經睡了很久，但卻沒有睡飽」的困擾，其實這都可能與睡眠姿勢有關。若是用錯誤的姿勢睡覺，很可能會造成疲勞累積、產生疼痛，結果讓身體無法好好休息。

雖然極端性的來講，每個人因為身體構造的不同，最舒服的睡姿也各不相同。不過一般而言，和站立時姿勢相近的「仰睡」，是身體負擔最少，最理想的睡眠姿勢。原因在於站立時，人體呈現「S型」的樣子，正好巧妙吸收了活動時帶來的衝擊力，還能支撐住頭部的重量。

因此若在睡眠時保持這種S型，就能夠均勻分散身體壓力，讓身體減少負擔。血液循環也會更為順暢，能夠有效恢復疲勞。另外，仰躺還有防止胃酸逆流、幫助消化問題的好處。而因為臉部不會接觸到枕頭，減少摩擦之下，能夠維護臉部肌膚。

不過安保也建議，有的人仰躺睡覺時，呼吸比較不順暢，或者有腰痛之類的問題難以仰躺，那麼選擇側睡也無妨，不需要刻意勉強自己仰躺。而仰躺要睡得舒適，也要注意枕頭和床墊的厚度，無論是過硬或過軟，都會難以讓身體維持S型而降低睡眠品質。

另外在睡眠之前，可以將雙手放在肚臍上，鼻子吸氣嘴巴吐氣7次，接著在把手放到鼠膝部，同樣深呼吸7次，放鬆自己的肌肉，就能幫助自己入眠。

睡眠 失眠

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