秋日限定美景千萬別錯過！賞芒打卡熱點全在這

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「芒草」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台六大芒草景點。

白色芒草隨風搖曳，就像銀雪覆蓋在山頭，這是台灣每年10至11月期間限定的芒草季美景，如果你還不知道哪裡可以拍下這片美景，那就一起來看看最受網友熱議的芒草景點有哪些吧！

「陽明山」紅色芒草超夢幻 「寂寞公路」與芒草相伴成廣告熱點

▲ 六大芒草景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的「芒草」景點，發現許多民眾最先聯想到的是位於台北的「陽明山」，陽明山國家公園內不少地點都生長著芒草，其中「小油坑」與「擎天崗」最為熱門，有網友說道「小油坑附近的芒草因吸收到硫磺氣體，會呈現夢幻的紅色，跟一般常看到的白色芒花非常不同」、「在11月芒草季來時，這裡也是熱門婚紗拍攝景點」，表示小油坑獨特的紅色芒草十分夢幻，也有民眾留言「擎天崗秋季有滿山的芒草，步道整修維護的很棒，帶小孩來也沒問題」，推薦可帶家中小孩或長輩至擎天崗賞芒。

此外，同樣位於北部的「草嶺古道」也是芒草熱門景點，有長期探訪的旅客分享「從埡口涼亭往下看最美，芒草配海景超讚的」、「每年都會舉辦芒花季活動，可以到轄區內的鄉鎮進行體驗」，稱讚草嶺古道的規劃相較其他景點來得更加豐富；而與草嶺古道相近的「不厭亭」也備受關注，有部落客提及從不厭亭往下看，可以看見被稱作「寂寞公路」的102縣道，並說道「芒草搭配蜿蜒的公路，有著蒼涼的感覺，濃濃的秋意」、「美到汽車廣告都在這裡拍」。

另一方面，除了北部多處的賞芒景點，位於台中新開放的「中央公園」可以說是中南部都市朋友的福音，不少在地人紛紛留言「走近看芒草高度還滿高的，好像進入到秘境一樣」、「步道旁一片片白芒芒的芒草，看了心情好舒暢」，並讚道「終於不用再跑到山上了」，表示運用空閒時間就能欣賞到郊外美景，實在是一大享受。

看到網友以上的分享，你是不是也忍不住想一探究竟美麗的芒草風景呢？不妨參考上述排行挑選自己喜歡的芒草景點，與家人、朋友享受秋季慢活的休閒時光吧！