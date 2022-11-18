營養午餐沒「全蛋」？蛋價熱門關鍵字「各種漲」

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文／陳盈蓉

蛋價不斷上漲，近日傳出校園營養午餐將吃不到雞蛋，對此，中華民國餐盒同業公會理事長陳明信於14日表示，雞蛋是學生很喜歡的料理，不可能讓學生吃不到，但也坦言蛋價飆漲，確實「全蛋」料理幾乎取消，只能改搭配當季時蔬入菜的蛋料理，以維持營養午餐每個月都有蛋料理。

配菜成本吃不消 營養午餐見不到「全蛋」料理

台灣蛋價居高不下，在小吃店想點顆滷蛋來吃，有些價格也都上漲到1顆15元，而營養午餐全蛋料理成本，也讓團膳業者大喊吃不消，陳明信就解釋，若以滷蛋出餐，這項配菜成本就要12元，但目前全台營養午餐一餐平均約40到65元，團膳業者基本上利潤不到1成，只能調整烹調方式來因應。

不過他也說明，雖然國內雞蛋價格受到國際物價波動影響，但相較於今年初的波動，已較為穩定，因此，學校午餐團膳業者在開立蛋料理，每月仍舊開立2至4次，並以搭配時蔬的蛋料理做開立，且營養師也會依照當日營養需求來添加其他蛋白質，例如豆腐等食材，來提供該日蛋白質的攝取。

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針對「蛋價」網友都在討論什麼？

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「蛋價」近一年（2021/11/17 - 2022/11/16）熱門關鍵字，可以看到「上漲」、「漲價」、「漲幅」、「調漲」等一詞，顯示民眾相當關注蛋價上漲的資訊，其中也有不少人喊話，希望政府能介入穩定價格。

而營養午餐吃不到全蛋料理新聞曝光後，網友紛紛表示：「早餐店加蛋加十五變成常態了」、「蛋價真的很誇張」、「炒蛋比較好吃捏」、「各種漲，學校營養午餐撐得下去才有鬼」、「有錢補助石斑魚，沒錢補助雞蛋」。

農委會：近期雞蛋產銷及價格穩定 充分運用

農委會也發新聞稿表示，依據全國學校午餐食材登錄資料顯示，目前團膳業者依據營養師設計菜單，學校午餐平均每天使用超過40萬顆(2,097箱，200顆/箱)雞蛋，充分運用雞蛋搭配營養午餐食材，讓學童享用多變化的菜餚及營養兼具的午餐。

並強調學校營養午餐食材已推動三章一Q制度多年，目前學校營養午餐使用之雞蛋全面符合，政府也給予相對之獎勵。另外，團膳業者目前採購三章一Q洗選鮮蛋價格為56至62元/台斤，平均每顆約6元，近期雞蛋產銷及價格穩定，學校營養午餐各地供應並無影響。



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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月17日至2022年11月16日。