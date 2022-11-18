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頭上夾「鯊魚夾」被嗆像大媽？網：再漂亮顏值都會降低

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網友表示，自己用鯊魚夾夾頭髮時居然被批評「像歐巴桑」，讓她忍不住上網詢問大家意見。圖為髮型示意圖，圖片來源：Ingimage
網友表示，自己用鯊魚夾夾頭髮時居然被批評「像歐巴桑」，讓她忍不住上網詢問大家意見。圖為髮型示意圖，圖片來源：Ingimage

image source: 《網路溫度計

文／蔡瓅萱

近幾年臺灣「韓風」盛行，許多人都會在妝容、穿搭上參考韓國時下的流行風格，像是「韓系鯊魚夾」最近就非常流行，以各種不同造型的鯊魚夾將頭髮夾起，營造出隨性、慵懶的風格，頗受年輕女性的歡迎。不過近日有網友表示，自己用鯊魚夾夾頭髮時居然被批評「像歐巴桑」，讓她忍不住上網詢問大家意見。

用鯊魚夾被說像「歐巴桑」　網：要看整體穿搭

原PO在Dcard上發文表示，由於自己有嚴重的自然捲，所以偶爾會使用鯊魚夾將頭髮夾起來，沒想到有一天卻被同事說「很俗氣、像歐巴桑」，同事還表表示「不管是誰夾這樣就是很難看」，讓她覺得不太能夠接受，「這可不是曾通的鯊魚夾啊，一個在店面賣也是幾百塊欸，想問你各位夾這樣真的很不ok嗎？」

用鯊魚夾像大媽？

image source: 翻攝自Dcard

貼文中原PO也附上了三種款式的鯊魚夾，分別為莫蘭迪粉的磨砂交叉鯊魚夾（1）、豹紋的方形鯊魚夾（2），以及線條簡約的金屬花瓣鯊魚夾（3）等等，都是時下流行的韓系風格，也引發網友討論，「個人覺得金屬的比較有質感」、「要看夾子的造型和材質，還有臉」、「1很像在家準備要去洗澡的樣子，3有質感，可以」。



不少人指出，其實使用鯊魚夾時還需要注意髮型、妝容、衣著等整體搭配，「不只款式有注意，整個造型、穿搭妝容都要有」、「看臉，有化妝是造型，沒化妝是側樓下倒垃圾」、「看你的穿搭啊，素顏或休閒服配這個就是公園大媽」。

再漂亮的女生用鯊魚夾都不好看？網意見兩極

不過也有人覺得，不管是在什麼樣的穿搭之下，使用鯊魚夾看起來就是不美觀，「個人審美問題，覺得醜的人就是覺得醜」、「對我來說鯊魚夾就是醜，無意冒犯，再漂亮的女生顏值都會瞬間降低的那種感覺，我整個很懊惱鯊魚夾怎麼會流行，我的審美到底出了什麼問題」、「不管夾子長什麼樣，都蠻醜的」。



但還是有不少人喜歡鯊魚夾，也認為想要怎麼打扮是個人自由，「鯊魚夾超級好看的！而且很方便」、「我是為了舒服，誰管別人看了覺得好不好看」、「鯊魚夾應該多數好生都是方便居多吧，倒底是要夾多好看啊？舒服方便就行了啊」。

「鯊魚夾」近一年熱門關鍵字

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

雖然有許多人覺得鯊魚夾看起來像「大媽」，不過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「鯊魚夾」近一年的熱門關鍵字中，出現了「好看」、「質感」、「氣質」、「甜美」、「質感」、「優雅」、「可愛」、「精緻」等字詞，顯示出許多人都覺得鯊魚夾非常好看，且有許多種不同的風格變化，網路上也可以看見許多鯊魚夾髮型的教學影片或文章。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月17日至2022年11月16日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鯊魚夾』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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