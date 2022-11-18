把握今明兩天穩定好天氣 中南部留意濃霧和空汙

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，預計今天也是晴朗的好天氣，維持到明天，要留意白天的高溫跟紫外線，這兩天包括北部的高溫都可以來到接近30度，內陸可以來到32-33度，紫外線來到高量到過量級。

他說，中南部另外留意濃霧跟空氣品質，濃霧一般出現在夜間清晨，白天就會快速消散；而空氣品質則是因為東北風減弱後擴散條件轉差，位在下風處的中南部全天懸浮微粒的濃度都偏高，午後更有光化臭氧加入，敏感族群多留意。

周日起東北季風再度增強，李至晟說，目前還是預測這波強度偏弱，而且影響的時間也短，下周一起就會轉成偏東風。

降雨方面，他表示，周日比較偏向大台北到宜花一帶，也因為風速較強，水氣較多，局部地區長時間累積下來還是有較大雨勢機會。下周一隨著風向轉變，北部降雨會轉到北海岸到東北角一帶，市區恢復多雲到陰為主的天氣，但東半部還是陣雨。

氣溫方面，李至晟說，因為冷空氣不強，預測各地低溫大概還是在20度上下，內陸空曠地區會稍微低個1-2度，主要是迎風面地區受到雲量增多的影響，高溫會顯著下降，北部23-25度，跟前幾天中層水氣通過時差不多，後續大概會每天1-2度的速度逐漸回升。中南部地區則影響不大，還是穩定的好天氣。

展望下周天氣，李至晟說，目前看來還是有南方水氣移入，只是最新的模式預測，影響時間有稍微延後，大概到下周二的下半天才會開始為西半部帶來降雨，降雨比較明顯的可能會在下周三到周四，剛好是地面東北季風再增強的時候，全台都是濕涼的天氣，北部的高溫又再次的降到22-24度左右，中南部跟東部高溫可能降到24-27度。

他說，後續水氣會逐漸減少，只是每個模式模擬的速度不同，還有變動性，順利的話，到下個周末可望恢復成偏東到東北風的環境，這時中南部地區就會再度恢復穩定了。