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今明兩天晴朗高溫上看33度 吳德榮：周日微弱東北風南下
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天各地大致晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼。西半部清晨易有局部霧，南部空品不佳。今天北部19至30度，中部18至33度，南部20至33度，東部19至32度。
吳德榮表示，周日、下周一微弱東北風南下，影響輕微，東半部轉有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；北台灣稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。下周二東北風減弱，天氣好轉、氣溫升。
吳德榮說，下周三起鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大；影響時間部分，歐洲模式（ECMWF）長達4天，美國模式（GFS）亦超過2天；但已為第6天之後的模擬，有不確定性，模式會繼續調整，應密切觀察。
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