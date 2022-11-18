今明兩天晴朗高溫上看33度 吳德榮：周日微弱東北風南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天各地大致晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼。西半部清晨易有局部霧，南部空品不佳。今天北部19至30度，中部18至33度，南部20至33度，東部19至32度。

吳德榮表示，周日、下周一微弱東北風南下，影響輕微，東半部轉有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；北台灣稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。下周二東北風減弱，天氣好轉、氣溫升。