快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣有個好萊塢 北藝感動再現

聯合報／ 本報訊
「台灣有個好萊塢」二○一九年首播後獲得極大回響，同年受邀登上金馬獎頒獎典禮開場演出，今年更在國慶光雕展演點燈儀式演出。圖／瘋戲樂工作室提供
「台灣有個好萊塢」二○一九年首播後獲得極大回響，同年受邀登上金馬獎頒獎典禮開場演出，今年更在國慶光雕展演點燈儀式演出。圖／瘋戲樂工作室提供

由瘋戲樂工作室與聯合數位文創共同打造的台語音樂劇「台灣有個好萊塢」，以深入台灣土地的幽默劇情，再加上華麗的歌舞場面，二○一九年首播後獲得極大回響，被封為「最時髦的台語音樂劇」，十一月底將推出「不同返享版」，苗可麗、羅北安、管罄等人都將以新角色組合回歸。

本劇講述懷有演員夢的將軍女兒郝秋月，為加入台語片劇組而逃家，更追隨偶像編劇「陳正華」，兩人的相遇相戀更帶出台灣追夢創作者的悲歡甘苦。

不同返享版場次將於十一月廿三日在台北表演藝術中心盛大開演，到十二月十一日止，總計演出十八場次，於udn售票網獨家販售。

延伸閱讀

「台灣有個好萊塢」曝光新陣容 赫見金音獎樂團女主唱

炎亞綸台上一舉動 苗可麗飆罵「不是人」！

洪榮宏放閃與嫩妻日常 自曝每天「喇舌」

苗可麗圓夢和洪榮宏出遊 直呼「夢幻般的不真實」

相關新聞

騎錯繳350元！YouBike1.0北市12月3日停止營運 新北騎來要換2.0

台北市政府交通局表示， YouBike2.0系統已於今年10月提前達成全市1,200站擴建目標，服務超過13年、騎乘次數...

今明兩天晴朗高溫上看33度 吳德榮：周日微弱東北風南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天各地大致晴朗穩定，僅東半部偶有局部...

仰躺睡眠好處多！睡前這樣深呼吸 告別睡不飽的困擾

大多數人的睡眠姿勢，主要分成「側睡」、「仰睡」和「趴睡」等種類。這些不同的睡姿，也會影響睡眠品質。近來日本媒體，就將側睡與仰睡做比較，分析哪一種睡姿才能讓自己睡得更加安穩。

營養午餐沒「全蛋」？蛋價熱門關鍵字「各種漲」

雞蛋是學生很喜歡的料理，不可能讓學生吃不到，但也坦言蛋價飆漲，確實「全蛋」料理幾乎取消，只能改搭配當季時蔬入菜的蛋料理，以維持營養午餐每個月都有蛋料理。

頭上夾「鯊魚夾」被嗆像大媽？網：再漂亮顏值都會降低

由於自己有嚴重的自然捲，所以偶爾會使用鯊魚夾將頭髮夾起來，沒想到有一天卻被同事說「很俗氣、像歐巴桑」，同事還表表示「不管是誰夾這樣就是很難看」，讓她覺得不太能夠接受，「這可不是曾通的鯊魚夾啊，一個在店面賣也是幾百塊欸，想問你各位夾這樣真的很不ok嗎？」

影／賞楓季開跑 武陵農場11月底到12月中旬賞楓潮

賞楓季開跑！台中市和平區武陵農場正是賞楓時節，農場指出，11月底到12月中旬市場內最佳賞楓期，國民賓館後方、楓林小館、桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。