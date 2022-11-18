台灣有個好萊塢 北藝感動再現

由瘋戲樂工作室與聯合數位文創共同打造的台語音樂劇「台灣有個好萊塢」，以深入台灣土地的幽默劇情，再加上華麗的歌舞場面，二○一九年首播後獲得極大回響，被封為「最時髦的台語音樂劇」，十一月底將推出「不同返享版」，苗可麗、羅北安、管罄等人都將以新角色組合回歸。

本劇講述懷有演員夢的將軍女兒郝秋月，為加入台語片劇組而逃家，更追隨偶像編劇「陳正華」，兩人的相遇相戀更帶出台灣追夢創作者的悲歡甘苦。

不同返享版場次將於十一月廿三日在台北表演藝術中心盛大開演，到十二月十一日止，總計演出十八場次，於udn售票網獨家販售。