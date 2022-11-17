喉嚨卡卡、爆瘦…竟罹食道癌 他勇敢抗癌回歸正常生活

58歲陳姓男子吸菸、喝酒、嚼檳榔30多年，3年前吃東西覺得卡卡、爆瘦6公斤，不以為意，直到吃飯噎住險窒息，就醫發現罹患食道癌第3期，腫瘤有6公分大且多處淋巴結轉移，經接受放化療及食道切除及重建手術，術後努力抗癌，每周爬溪頭，如今回歸正常生活，他呼籲病友勇敢抗癌。

台中榮總胸腔外科主任莊政諺說，食道癌成因主要由抽菸、喝酒、嚼檳榔所引起。多數病人初始症狀為吞嚥困難、聲音沙啞、體重減輕等，腫瘤較大者則可能產生吐血而危及生命，及早介入相關檢查，方能給病人最適切的治療與提高疾病存活率，及增加病人生活品質。

陳姓男子表示，他就醫才發現食道癌腫瘤阻塞食道接受放化療，腫瘤縮小、淋巴結明顯減少，經微創食道切除及重建手術，術後第7天恢復良好出院，第14天可由口進食，他戒除菸、酒、檳榔，每周爬溪頭努力抗癌，如今回歸正常生活。

莊政諺說，台中榮總食道癌病人由胸腔外科主導，與多專科團隊通力合作，為病人安排個人化的完善治療，病人平均在門診後約2至5日安排住院，3日內完成檢查後討論治療計畫，平均住院第4至7日治療，大幅縮短病人就醫奔波，讓病人把握住治療的黃金時間。院內每年約有130名食道癌新診斷病患治療方式與國際接軌，多數先放靴療後再手術，提高病人預後及存活率，術前一個月加入ERAS(術後加速康復計劃)。

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