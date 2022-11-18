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車禍甦醒 老鄰長「打怪」復健

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
陳楊女鄰長去年車禍，昏迷20多天甦醒，再經過約半年「打怪」遊戲的復健，四肢恢復良好。記者王昭月／攝影
陳楊女鄰長去年車禍，昏迷20多天甦醒，再經過約半年「打怪」遊戲的復健，四肢恢復良好。記者王昭月／攝影

72歲高雄鄰長楊姓婦人去年出車禍，顱內出血，昏迷指數3分，在加護病房20多天，靠氣切活命，頭部手術2次，甦醒後左側手腳無力，展開漫長復健之路。高醫復健科使用院內研發的「視覺回饋上肢復健機」助一臂之力，女鄰長「打怪」玩電動遊戲半年，手腳變靈活。

「我能夠醒來而且還能動，真的是奇蹟！」楊姓婦人說，醫護人員鼓勵她玩電動遊戲，復健過程不無聊，每次玩15分鐘，她拚命打倒怪獸，分數最高還破10萬，不只手腳變靈活，對動腦也有幫助。

一般昏迷指數3分病患，不是醒不過來就是醒後變植物人，這名女鄰長不只甦醒還復健有成，被視為奇蹟，她昨天現身說法，對高醫救命醫師心存感激，還笑說，復建半年足足胖8公斤。

高醫副院長黃炫迪說，腦出血導致的偏癱，除常見於頭部外傷病患，也是多數腦中風病患面臨的問題，高醫復健部團隊持續創新，研發出「視覺回饋復健機」，透過AR虛擬實境、VR擴增實境及MR混合實境，讓偏癱患者獲得更好復健訓練。

高醫復健部主任陳嘉炘表示，腦中風患者復健之路難熬，重複練習過程易導致疲乏，影響復健意願，視覺回饋技術是對復健治療有效的工具，高醫復健部花2年時間研發，應用於上、下肢復健，能提高病患復健動機及專注度。

復健 高醫 腦中風

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