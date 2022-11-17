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小心！未投保汽機車強制險 30日起將擴大舉發
為配合「強制汽車責任保險法」修法，交通部昨預告修正「違反強制汽車責任保險事件統一裁罰基準表」，11月30日起，針對未投保汽機車強制險者將擴大舉發，不再以攔檢稽查舉發為限，駕駛人只要有超速、違停等交通違規被取締，金管會、公路總局系統串接可同步查核是否投保，未投保就一併開罰。
為配合今年6月修正的強制汽車責任保險法，昨預告修正「違反強制汽車責任保險事件統一裁罰基準表」。交通部路政司表示，由於目前汽車強制險投保率約98%、機車強制險投保率卻僅82%，為提高投保率，保障民眾發生車禍後能迅速獲得理賠，因此新制上路後將擴大舉發。
路政司說，現行駕駛人若沒有投保強制險，都是透過警察現場攔查時一併查看是否有投保，未投保就會開單，且僅限現場攔檢才能舉發，但許多交通違規是透過照相機等逕行舉發，新制上路後，不再以攔檢稽查舉發為限，駕駛人只要交通違規遭逕行舉發，就會透過金管會和公路總局監理系統串接，比對交通違規者是否有投保強制險，若沒有，就會併同舉發並寄出罰單。
此外，預告草案也增列微型電動二輪車若未投保強制險，因攔查或違反其他交通事件被取締併同舉發者，可開罰750元到1500元。同時，未投保汽車強制險肇事者也將加重罰鍰，從現行的6千到3萬元，提高至9千至3.2萬元不等。
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