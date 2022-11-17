快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心！未投保汽機車強制險 30日起將擴大舉發

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
11月30日起，針對未投保汽機車強制險者將擴大舉發。聯合報系資料照
11月30日起，針對未投保汽機車強制險者將擴大舉發。聯合報系資料照

為配合「強制汽車責任保險法」修法，交通部昨預告修正「違反強制汽車責任保險事件統一裁罰基準表」，11月30日起，針對未投保汽機車強制險者將擴大舉發，不再以攔檢稽查舉發為限，駕駛人只要有超速、違停等交通違規被取締，金管會、公路總局系統串接可同步查核是否投保，未投保就一併開罰。

為配合今年6月修正的強制汽車責任保險法，昨預告修正「違反強制汽車責任保險事件統一裁罰基準表」。交通部路政司表示，由於目前汽車強制險投保率約98%、機車強制險投保率卻僅82%，為提高投保率，保障民眾發生車禍後能迅速獲得理賠，因此新制上路後將擴大舉發。

路政司說，現行駕駛人若沒有投保強制險，都是透過警察現場攔查時一併查看是否有投保，未投保就會開單，且僅限現場攔檢才能舉發，但許多交通違規是透過照相機等逕行舉發，新制上路後，不再以攔檢稽查舉發為限，駕駛人只要交通違規遭逕行舉發，就會透過金管會和公路總局監理系統串接，比對交通違規者是否有投保強制險，若沒有，就會併同舉發並寄出罰單。

此外，預告草案也增列微型電動二輪車若未投保強制險，因攔查或違反其他交通事件被取締併同舉發者，可開罰750元到1500元。同時，未投保汽車強制險肇事者也將加重罰鍰，從現行的6千到3萬元，提高至9千至3.2萬元不等。

保險 交通違規 交通部

延伸閱讀

統一智慧電動車ETN季度調整生效 車用零件神救援

13米高耶誕樹+4大燈區！ 台北統一時代耶誕季啟動 連續18天3000送300

高雄警攔查轎車圍上破窗 轎車逃竄撞車仍逃逸

17歲少年逛完新北耶誕城 騎車沿途按喇叭…衝撞攔查女警

相關新聞

騎錯繳350元！YouBike1.0北市12月3日停止營運 新北騎來要換2.0

台北市政府交通局表示， YouBike2.0系統已於今年10月提前達成全市1,200站擴建目標，服務超過13年、騎乘次數...

今明兩天晴朗高溫上看33度 吳德榮：周日微弱東北風南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天各地大致晴朗穩定，僅東半部偶有局部...

仰躺睡眠好處多！睡前這樣深呼吸 告別睡不飽的困擾

大多數人的睡眠姿勢，主要分成「側睡」、「仰睡」和「趴睡」等種類。這些不同的睡姿，也會影響睡眠品質。近來日本媒體，就將側睡與仰睡做比較，分析哪一種睡姿才能讓自己睡得更加安穩。

營養午餐沒「全蛋」？蛋價熱門關鍵字「各種漲」

雞蛋是學生很喜歡的料理，不可能讓學生吃不到，但也坦言蛋價飆漲，確實「全蛋」料理幾乎取消，只能改搭配當季時蔬入菜的蛋料理，以維持營養午餐每個月都有蛋料理。

頭上夾「鯊魚夾」被嗆像大媽？網：再漂亮顏值都會降低

由於自己有嚴重的自然捲，所以偶爾會使用鯊魚夾將頭髮夾起來，沒想到有一天卻被同事說「很俗氣、像歐巴桑」，同事還表表示「不管是誰夾這樣就是很難看」，讓她覺得不太能夠接受，「這可不是曾通的鯊魚夾啊，一個在店面賣也是幾百塊欸，想問你各位夾這樣真的很不ok嗎？」

影／賞楓季開跑 武陵農場11月底到12月中旬賞楓潮

賞楓季開跑！台中市和平區武陵農場正是賞楓時節，農場指出，11月底到12月中旬市場內最佳賞楓期，國民賓館後方、楓林小館、桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。