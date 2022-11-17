響應早產兒日 3遊樂園摩天輪點燈

台灣每10名新生兒中，就有1名早產兒。響應每年11月17日為世界早產兒日，台灣早產兒基金會今天串聯3座遊樂園摩天輪點燈，籲關懷早產家庭、提升早產防治和早期療育意識。

根據衛生福利部國民健康署110年出生通報統計資料顯示，台灣每10名新生兒，就有1名是未滿2500克的低出生體重兒；每100名新生兒中，就有1名體重未滿1500公克的極低出生體重兒。

國健署今天發布新聞稿指出，與足月生的寶寶相比，早產兒較容易發生心肺功能、視網膜及神經發展等問題，出院返家後，家長除了在照顧上會經歷種種挑戰外，亦須配合後續各種檢查及心智發展評估的定期追蹤，常會讓家長備感壓力。

響應世界早產兒日，台灣早產兒基金會串聯台北兒童新樂園、台中麗寶樂園、花蓮遠雄樂園的3座摩天輪，今天晚間點亮由紅色調、藍色調交織而成的紫色調光芒，象徵早產兒父母迎接生命的喜悅與面對未來的煎熬。

早產兒基金會董事長張瑞幸致詞指出，期盼藉由點燈儀式，讓各界能給予早產兒更多理解及幫助，也提升社會大眾對早產兒醫療照護問題的關注。

國民健康署表示，今年年起擴大推動「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」，截至11月已與20個縣市64家醫院合作；至10月底，極低出生體重兒已收案653人（符合條件出院人數665人，收案率達98.2%）；有合併症或攜帶管路儀器的低出生體重兒已收案224人（符合條件出院人數228人，收案率達98.2%）。