醫療平權終實現！屏東榮總啟用 潘孟安：不負鄉親所託

2022年11月18日對屏東醫療是重要里程碑，屏東榮民總醫院正式啟用，縣長潘孟安感動說，屏東終於有醫學中心等級的醫院，屏東人不必跨越高屏溪看病，屏東就能享有醫療平權，不負鄉親所託。

屏東榮民總醫院啟用前夕，潘孟安率縣府團隊參訪，對院內設備及院區周邊公園、歷史環境等，再三叮囑團隊和院方持續協調，細節務必整合到位，打造一座最美的「森林裡的醫院」獻給屏東鄉親，這一條醫療平權的路實在太漫長、屏東人期待太久了。

「交通」與「醫療」一直是屏東人心中的痛，縣長潘孟安更因為曾失去至親，醫療後送的路程遠、人力與資源的不足，造成的傷痛與遺憾刻骨銘心，爭取醫療平權與資源成為他深紮心底的使命。

潘孟安在擔任議員期間，爭取縣款編列經費，利用偏鄉學校操場作為停機坪，打造空中緊急醫療救援網，特別是在屏鵝公路嚴重塞車時段，爭取黃金救援時間，可惜最終因經費不足中斷。他當選立委進軍國會，進入立院第一天，積極地奔走拜訪諸多的公私立醫學中心，結果不是碰了一鼻子灰，就是大家以商業考量沒有下文。

潘孟安當上縣長後他不放棄，透過多方管道尋求各大醫院進駐屏東，尤其醫學中心等級的急重症病房，他清楚醫療界資源分布，屏東市區都已這麼困難，遑論到九個原鄉、離島、恆春半島，動輒百公里的急診轉送。他感慨「屏東像是本島中的離島」，不只重大交通建設在高屏溪止步，連醫療資源也很難跨過高屏溪。

爭取等待中，潘孟安要求縣府團隊強化醫療資源，包括醫學中心支援恆春半島、救護車裝設12導程心電圖儀器增加心肌梗塞患者搶救黃金時間、整合高雄長庚醫院與屏東14家急救責任醫院24小時雲端照會（轉診）平台爭取腦中風治療黃金期、離島救護船、爭取中央提供合理薪資及補助生活津貼解決醫護人力問題等。另方面經立委周春米斡旋，2017年大型醫學中心終露出曙光。

2017年6月7日在潘孟安與立委周春米邀請下，退輔會主委李翔宙、高雄榮總院長劉俊鵬至屏東市大武營區會勘，2018年7月7日當時行政院長賴清德南下屏東，正式宣布高雄榮總屏東分院2019年動工。2019年11月5日動工，2021年11月19日行政院長蘇貞昌視察工程進度，「屏東榮民總醫院」正式定名。